El ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, propuso reunirse con las embajadas de los países de la Unión Europea para revisar los proyectos de inversión pendientes. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, planteó este martes que la República Dominicana puede atraer inversión europea en semiconductores y convertirse en proveedor de esa industria. El Gobierno identifica el ensamblaje y las pruebas de chips como dos actividades en las que el país puede competir.

Durante el Encuentro Empresarial Europeo, celebrado en Santo Domingo, Sanz Lovatón sostuvo que la búsqueda de proveedores para las cadenas de suministro europeas abre una oportunidad para la República Dominicana.

Citó el avance de las zonas francas en la producción de insumos médicos y electrónicos como parte de la transformación de la oferta exportable del país.

El ministro propuso reunirse con las embajadas de los países de la Unión Europea para revisar los proyectos de inversión pendientes e identificar qué trámites o recursos se necesitan para que avancen. "Si falta un permiso, si falta alguna autorización, si falta algún financiamiento, vamos a trabajar en eso", dijo.

La base exportadora del país

El director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel, señaló que los productos electrónicos y los dispositivos de uso médico figuran entre los bienes dominicanos con oportunidades en Europa. Destacó que las empresas del país ya producen y exportan esos bienes.

Pimentel también identificó dos necesidades para que más pequeñas y medianas empresas puedan cumplir los requisitos del mercado europeo: ampliar la capacidad local para realizar ensayos especializados y facilitar el acceso al financiamiento para adquirir equipos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/ef26dbbd-cc0a-44c7-8987-47bd8a180a68-a7a3d64e.jpg Raúl Fuentes Milani, Lorea Arribalzaga Ceballos, Eduardo Sanz Lovatón, Salima Saa y Artur Cabré. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

El foco está en ensamblar y probar chips

El viceministro de Comercio Exterior, Daniel Peña, precisó que la estrategia dominicana en semiconductores se concentra en el ensamblaje y las pruebas.

Explicó que la experiencia de las zonas francas en la fabricación de dispositivos médicos y componentes electrónicos ha permitido formar personal que puede servir de base para atraer inversiones en esas etapas de la cadena.