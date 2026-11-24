Sanja Bojanic, Benahuare Pichardo y la ministra de la Mujer, Gloria Reyes. ( CEDIDA POR MOTOR CRÉDITO )

El Banco Motor Crédito fue reconocido con la categoría Platino del Sello Igualando RD, una distinción otorgada por el Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entregado a las organizaciones que han incorporado políticas y buenas prácticas para promover la igualdad de género, el desarrollo profesional y el bienestar de sus colaboradores.

Este reconocimiento destaca los avances sostenidos de la entidad financiera en la construcción de una cultura organizacional basada en la igualdad de oportunidades, la valoración del talento y el fortalecimiento de condiciones laborales que favorecen el crecimiento profesional de mujeres y hombres, indica una nota de prensa.

Entre las medidas implementadas por la institución se encuentran una política de compensación que promueve la igualdad salarial por posición, un canal confidencial para denunciar situaciones de acoso y violencia, así como iniciativas destinadas a facilitar la conciliación entre las responsabilidades laborales y familiares.

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En este ámbito, Banco Motor Crédito dispone de una sala de lactancia para sus colaboradoras y otorga tres días adicionales de licencia de paternidad a los establecidos en el Código de Trabajo, contribuyendo a promover una mayor corresponsabilidad familiar y un entorno laboral inclusivo.

Benahuare Pichardo, presidenta ejecutiva de la entidad, destacó que el reconocimiento representa un motivo de orgullo y, al mismo tiempo, una responsabilidad para continuar fortaleciendo las oportunidades de desarrollo dentro de la organización.

"Los avances que hemos alcanzado son el resultado de nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y el desarrollo del talento. Hoy, el 65 por ciento de nuestras promociones internas corresponde a mujeres, quienes también ocupan el 57 por ciento de las posiciones de liderazgo y representan el 56 por ciento de nuestro Comité de Dirección. Estas cifras reflejan cómo hemos logrado traducir ese compromiso en oportunidades reales de crecimiento y participación en la toma de decisiones", expresó Pichardo.

La trayectoria del banco dentro de esta iniciativa comenzó en 2021, cuando asumió formalmente el compromiso de incorporar prácticas orientadas a reducir las brechas de género. Como resultado de este proceso, obtuvo la categoría Oro en 2023, reconocimiento que renovó en 2024 y 2025, como parte de su evolución hacia estándares más elevados de igualdad.

Igualdad debe traducirse a oportunidades

"Como mujer al frente de esta institución, este logro tiene un significado especial, porque refleja nuestra convicción de que la igualdad debe traducirse en oportunidades reales para las personas. Hemos trabajado para construir una cultura donde el talento, las capacidades y el compromiso sean los que impulsen el crecimiento profesional", manifestó la ejecutiva.

El Sello Igualando RD constituye una iniciativa que impulsa la transformación de las organizaciones mediante la adopción de políticas orientadas a prevenir la discriminación, reducir las desigualdades de género y garantizar condiciones de desarrollo equitativas en los espacios laborales.