La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) respaldó las acciones que desarrolla la Dirección General de Aduanas (DGA) para fortalecer los mecanismos de fiscalización y control de las importaciones, particularmente aquellas realizadas por operadores comerciales identificados como de "alto riesgo".

La entidad valoró las medidas implementadas en los puertos y demás puntos de entrada de mercancías al país, orientadas a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, resguardar los intereses del Estado y promover condiciones de competencia leal en el mercado dominicano.

Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, señaló que los sistemas de gestión de riesgos aduaneros contemplan mayores niveles de verificación para aquellos operadores comerciales de reciente incorporación al mercado o respecto de los cuales las autoridades no dispongan de suficiente información sobre sus operaciones, historial de cumplimiento y procedencia de los recursos utilizados en sus actividades comerciales.

"Respaldamos las acciones de la Dirección General de Aduanas orientadas a fortalecer los controles sobre los importadores de alto riesgo. La verificación física de las mercancías y de la documentación que sustenta estas operaciones constituye una herramienta fundamental para sanear el comercio y garantizar que todos los actores económicos operen en igualdad de condiciones y con apego a la ley", expresó Pujols.

La AIRD reconoció que el fortalecimiento de estos controles puede incidir temporalmente en los tiempos de despacho de mercancías.

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No obstante, consideró que, a medida que las autoridades consoliden los perfiles de riesgo de los operadores, podrán focalizar sus intervenciones y optimizar los procesos de despacho, procurando minimizar el impacto sobre quienes cumplen regularmente con sus obligaciones.

"Estamos convencidos de que este esfuerzo contribuirá a corregir distorsiones que durante años han afectado al comercio en nuestro país. La facilitación del comercio legítimo y el fortalecimiento de los controles aduaneros no son objetivos contrapuestos, sino complementarios", agregó.

De los principales factores que afectan la competitividad

La asociación recordó que la competencia desleal continúa situándose entre los principales factores que afectan la competitividad industrial, ocupando el segundo lugar durante los últimos tres trimestres, según el ranking que elabora periódicamente la AIRD.

La entidad reiteró su respaldo a las instituciones del Estado en la implementación de medidas que contribuyan a combatir el comercio ilícito, fortalecer la economía formal y consolidar un mercado en el que el cumplimiento de la ley no represente una desventaja para quienes invierten, producen y generan empleos en la República Dominicana.