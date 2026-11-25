De izquierda a derecha, los empresarios Manuel Corripio, Ligia Bonetti y Juan José Gutiérrez, junto a la periodista Alicia Ortega. ( CEDIDA POR CORPORACIÓN MULTI INVERSIONES (CMI) )

Preparar a las nuevas generaciones para dirigir el negocio, definir qué decisiones corresponden a los propietarios y cuáles al equipo gerencial, y conservar los valores de los fundadores mientras la empresa crece son algunos de los desafíos que enfrentan las empresas familiares durante los procesos de sucesión.

Estos temas fueron debatidos durante el panel "Los desafíos del traspaso generacional de las empresas familiares", en el marco del Congreso Latinoamericano de la Industria Molinera (ALIM 2026), celebrado en Punta Cana, en el que participaron Juan José Gutiérrez Mayorga, presidente chairman de CMI Alimentos y miembro de la tercera generación de la familia fundadora de Corporación Multi Inversiones (CMI); Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva de Grupo SID; y Manuel Corripio, vicepresidente de Grupo Corripio.

Preparar a la próxima generación

El traspaso generacional plantea decisiones sobre quiénes asumirán nuevas responsabilidades, cómo se prepararán para ejercerlas y qué funciones tendrán dentro de la organización. El diálogo entre los tres empresarios abordó las distintas realidades de las compañías familiares latinoamericanas al incorporar a las nuevas generaciones y transferirles responsabilidades en un entorno de constante transformación.

A partir de la experiencia de CMI, Gutiérrez Mayorga explicó que la continuidad de una empresa requiere estructuras de gobierno sólidas, una gestión profesional y valores compartidos que orienten a quienes asumen el relevo.

"La empresa familiar contribuye a un 60 % al producto interno bruto de los países de América Latina. No somos un ente menor, somos el motor de desarrollo de nuestros países y nuestras sociedades", expresó Gutiérrez.

Definir el papel de la familia

Otro desafío consiste en establecer qué responsabilidades corresponden a la familia, cuáles a los propietarios, cuáles a los órganos de gobierno y cuáles al equipo que dirige las operaciones. En la práctica, esto implica aclarar quién fija el rumbo de la empresa, quién supervisa su cumplimiento y quién toma las decisiones del día a día.

En el caso de CMI, el fortalecimiento del gobierno corporativo y la incorporación de talento profesional han acompañado la expansión y diversificación de los negocios de la familia.

Preservar el legado

La sucesión también obliga a decidir qué elementos del legado de los fundadores deben preservarse y qué aspectos del negocio necesitan cambiar. Gutiérrez Mayorga vinculó ese equilibrio con la capacidad de una empresa familiar para crecer y mantener su identidad a través de distintas generaciones.

"Las empresas familiares tenemos el desafío de honrar el legado de quienes nos precedieron, pero también la responsabilidad de transformarlo para las generaciones que vendrán. En CMI hemos aprendido que preservar nuestros valores, fortalecer la institucionalidad y confiar en el talento son elementos fundamentales para construir empresas capaces de trascender en el tiempo", expresó.

El ejecutivo también destacó la importancia de contar con un propósito compartido. "Nuestro propósito: generamos con calidez familiar oportunidades que cambien vidas y ese propósito nos lo imprimimos en el pecho", afirmó.

Una empresa multinacional Juan Bautista Gutiérrez, abuelo de Gutiérrez Mayorga, fundó CMI en Guatemala en 1920. En 106 años, la empresa evolucionó hasta convertirse en una corporación con presencia en 15 países, más de 50,000 colaboradores y operaciones en los sectores de alimentos, energía, desarrollo inmobiliario y servicios financieros. Como integrante de la tercera generación de la familia fundadora, Gutiérrez Mayorga participó en la expansión internacional del grupo. Bajo su dirección, Pollo Campero amplió su presencia más allá de Centroamérica y fortaleció su proyección internacional. En 2011 asumió la Presidencia Corporativa de CMI y, desde 2018, ocupa la posición de presidente chairman de CMI Alimentos, agrupación que integra los negocios avícola, porcícola, molinero, de nutrición animal y mascotas, restaurantes, galletas y pastas. La corporación opera en República Dominicana desde 2002, como parte de su expansión hacia el Caribe. En el país cuenta con más de 1,330 colaboradores y una capacidad de producción anual de aproximadamente 321,000 toneladas métricas de harinas, pastas y galletas. Entre sus marcas en el mercado dominicano figuran Harina Blanquita, Galletas Hatuey y Pastas Milano.