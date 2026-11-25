El Banco Promerica informó que Moody's Local República Dominicana le otorgó la calificación AA-.do, con perspectiva estable, una evaluación que reconoce la consistencia de su desempeño financiero, su crecimiento sostenible y la capacidad de ejecución de su estrategia de largo plazo.

La asignación de esta calificación representa un importante reconocimiento al desempeño de la entidad y consolida un hito en la banca múltiple dominicana: cuatro mejoras de calificación de riesgo en apenas cinco años, reflejo de una trayectoria consistente de fortalecimiento financiero, expansión responsable y ejecución estratégica, resalta una nota de prensa.

Según el informe de Moody's, la calificación se sustenta en el posicionamiento alcanzado por el banco dentro del sistema financiero nacional, su sostenido crecimiento superior al mercado, una razonable calidad de activos, adecuados niveles de liquidez y los beneficios derivados de formar parte de Grupo Promerica, grupo financiero con presencia en nueve países de Centroamérica y el Caribe.

La calificadora destaca además que la entidad financiera se ha consolidado como el quinto banco privado por tamaño de activos en República Dominicana, gracias a una estrategia enfocada en el crecimiento sostenible, el fortalecimiento de capacidades operativas y una gestión prudente del riesgo.

"Esta calificación constituye una validación de la transformación y fortalecimiento que hemos impulsado durante los últimos años, la cual refleja la consistencia de nuestra estrategia, el compromiso de nuestros colaboradores y la confianza que clientes, accionistas y aliados han depositado en nuestra organización", expresó Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo del banco.

Camilo agregó que "alcanzar cuatro mejoras de calificación en apenas cinco años es un logro extraordinario que reafirma nuestra capacidad de crecer de forma rentable, prudente y sostenible".

El informe señala que la entidad mantiene una estrategia de crecimiento superior al promedio del sistema financiero, apoyada por una sólida estructura de gobierno corporativo, estándares regionales de gestión de riesgos y una continua inversión en capacidades tecnológicas e innovación.

Asimismo, resalta la fortaleza de su posición de liquidez, la cobertura de reservas y el respaldo estratégico de su casa matriz, factores que contribuyen a fortalecer su perfil crediticio.

Cifras del banco

Al cierre de septiembre de 2026, Banco Promerica alcanzó activos por 92,404 millones de pesos, manteniendo un crecimiento superior al de la banca múltiple. La entidad continuó mostrando un desempeño destacado, con crecimientos interanuales de 22 v% en la cartera comercial y 29 % en la hipotecaria, por encima de los incrementos registrados por sus pares de 9.2 % y 11.4 %, respectivamente.

Asimismo, fortaleció su rentabilidad, reflejada en un incremento interanual de 91 % en las utilidades netas, resultado de una gestión eficiente, una adecuada administración de riesgos y la ejecución consistente de su estrategia de crecimiento sostenible.

La nueva calificación otorgada por Moody's se suma a la reciente mejora recibida por parte de Pacific Credit Rating PCR, consolidando a Banco Promerica República Dominicana como una de las instituciones financieras de mayor dinamismo y evolución del sistema bancario local y reafirmando su compromiso de generar valor sostenible para sus clientes, accionistas y para el desarrollo económico del país.