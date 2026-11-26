Representantes de asociaciones y empresas de la industria de bebidas no alcohólicas de 24 países se reunieron en Punta Cana para intercambiar buenas prácticas y abordar desafíos comunes en materia de sostenibilidad, innovación y desarrollo del sector.

Durante el encuentro global del Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas (ICBA, por sus siglas en inglés), que tuvo como anfitriona local a la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas (Asibenas), los participantes compartieron experiencias de sus respectivos mercados, evaluaron prácticas que podrían adaptarse a otros países e identificaron oportunidades de colaboración para fortalecer el desarrollo del sector, en beneficio de los consumidores y las comunidades donde operan.

Impacto económico local

El encuentro cobra especial relevancia para República Dominicana, donde la industria de bebidas no alcohólicas genera más de 60,000 empleos y aporta más de 15,600 millones de pesos en impuestos, de acuerdo con datos difundidos por Asibenas.

En sus palabras de apertura, Juan Amell, presidente de Asibenas, destacó el valor de la cooperación internacional para enfrentar los retos de la industria, señalando que "esa colaboración nos permite conectar nuestros desafíos locales con la experiencia internacional y llevar la perspectiva dominicana a una agenda compartida".

Señaló que el acompañamiento de ICBA ha sido clave en temas prioritarios como el manejo responsable de envases, la gestión del agua, la ampliación de opciones de bebidas con y sin azúcar y el fortalecimiento de la cadena de valor que integra a colmaderos, recicladores y comunidades.

Compromiso gremial

La reunión congregó a representantes de Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, Japón, Kenia, Kirguistán, México, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Sudáfrica y Trinidad y Tobago.

En tanto, Nicolle Valerio Issa, directora ejecutiva de Asibenas, resaltó que el mayor valor del encuentro estuvo en el compromiso de los socios del gremio, quienes comparten su experiencia y conocimientos para seguir fortaleciendo esa industria local.

"En este encuentro también compartimos iniciativas que nos enorgullece haber cofundado desde ASIBENAS, como la Alianza por el Bienestar y NUVI. Son ejemplos de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos por el bienestar de nuestra gente y por el futuro de nuestro país", expresó Valerio Issa.