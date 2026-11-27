Carlos Cueto, CEO de Claro Dominicana; Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel; y Phan Anh Duc, CEO de Viettel Dominicana, tras la firma del contrato el pasado 16 de noviembre. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) informó este viernes que tres informes jurídicos respaldan la legalidad de las adjudicaciones de frecuencias del espectro radioeléctrico a Viettel y Claro, realizado por la institución.

Los documentos, elaborados por los abogados Flavio Darío Espinal, Emmanuel Esquea Guerrero y Juan Francisco Puello Herrera, quienes examinaron la licitación pública internacional Indotel/LPI-001-2026, descartan irregularidades en el procedimiento.

En las conclusiones de su informe, Espinal establece que la licitación constituye un procedimiento válido, legítimo y jurídicamente defendible. Sostiene que no se advierte que el Indotel haya actuado fuera de sus competencias ni que las objeciones presentadas demuestren vicios manifiestos de legalidad.

También señala que los recursos contencioso-administrativos interpuestos por Claro y Altice no suspendían por sí solos el procedimiento y que el Tribunal Superior Administrativo rechazó las medidas cautelares solicitadas por ambas empresas.

En tanto, el análisis de Puello Herrera concluye que la oferta de Viettel se ajustó sustancialmente al pliego de condiciones en aspectos como el precio, el cálculo del valor económico de las ofertas, el orden de adjudicación, la ubicación de los bloques de frecuencias, los topes de tenencia establecidos en la enmienda 01 y la garantía de mantenimiento de la oferta.

Asimismo, confirma que fue presentada dentro del plazo establecido, según establece una nota de prensa del Indotel.

No afecta bloques adjudicados

El análisis señala que los recursos de Claro y Altice y la oposición de Satel no afectan directamente los bloques adjudicados a Viettel, mientras que el recurso de la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec) fue declarado inadmisible.

No obstante, identifica el tope de tenencia en la banda de 700 MHz como un aspecto que debía verificarse antes de la firma del contrato.

Puello Herrera también considera compatible la adjudicación a Viettel Global Investment JSC con el mecanismo previsto en el pliego para habilitar a Viettel Dominicana, sujeto a la confirmación de esa habilitación por el Consejo. Además, identifica errores materiales y omisiones en la motivación de la resolución que deben corregirse.

Ingresos proyectados

El Indotel proyecta recibir 5,560.42 millones de pesos en ingresos líquidos entre 2026 y 2032 por las concesiones de frecuencias otorgadas a Viettel y Claro Dominicana. Estos recursos contribuirán a financiar la fiscalización, supervisión y monitoreo del espectro, así como proyectos de conectividad, educación, salud, inclusión digital y seguridad ciudadana.