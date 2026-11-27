El presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara. ( DIARIO LIBRE / DANIA ACEVEDO. )

Ante las preocupaciones expresadas por Estados Unidos sobre el contrato con la empresa vietnamita Viettel para establecer en el país una red 5G, el presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, respondió que el gobernante de la República, Luis Abinader, "cree en la competencia y la fomenta".

"Yo voy a reiterar las palabras del señor presidente de la República, que dijo que él cree en la competencia y la fomenta", indicó el funcionario al ser abordado por la prensa en el Palacio Nacional, durante un acto de reconocimiento al congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat.

Gómez Mazara también calificó de falsas las informaciones que circulan en las redes sociales sobre el tema y aseguró que no se dejará provocar.

"Yo no tengo 20 años, que no me voy a dejar provocar", dijo sin explicar si su comentario hace referencia directa a las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos.

El funcionario sostuvo que los asuntos relacionados con el organismo regulador se manejan de manera institucional y no personal.

"Todos los temas que tienen que ver con Indotel se manejan con un carácter institucional y el Indotel da respuestas institucionales, no personales", manifestó.

Agregó que la institución continuará al servicio de los ciudadanos y abierta a escuchar críticas, comentarios y sugerencias.

Ayer, Gómez Mazara confirmó a Diario Libre que el organismo regulador estaba preparando una respuesta institucional ante las declaraciones de la enviada norteamericana.

Preocupaciones de Estados Unidos

La diplomática estadounidense manifestó el miércoles que su Gobierno mantiene su preocupación por el posible uso de tecnología procedente de países que considera "no confiables" en la red 5G que desarrollará la empresa vietnamita.

Aunque valoró la resolución del Indotel que restringe la instalación de equipos de proveedores considerados de alto riesgo, cuestionó que, según su interpretación, la disposición solo abarque el 20 % del proyecto y deje fuera el 80 % restante.

Campos aseguró que había comunicado sus inquietudes a Gómez Mazara antes de la firma del contrato y advirtió que la falta de garantías sobre la tecnología utilizada podría afectar el interés de inversionistas estadounidenses en el país.

Canciller descarta afectaciones en relaciones

De su lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor —Ito— Bisonó, descartó que las preocupaciones expresadas por la embajadora afecten las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Estados Unidos.

El canciller destacó la fortaleza de los vínculos comerciales y diplomáticos entre ambas naciones y consideró que las diferencias forman parte de las relaciones habituales entre los países.

"Los lazos de los Estados Unidos con República Dominicana son muy profundos y son de diversos temas", expresó.

Bisonó sostuvo que las inquietudes se aclararán y que las relaciones bilaterales continuarán con normalidad.

Al ser preguntado sobre si las declaraciones de Campos constituyen una intromisión, el funcionario señaló que cada país defiende sus propios intereses y abogó por el diálogo.

Asimismo, confirmó que el Gobierno dominicano mantiene conversaciones con las autoridades estadounidenses sobre este y otros temas.

Sobre la posibilidad de reevaluar el contrato con Viettel a raíz de las inquietudes estadounidenses, Bisonó recordó que el proceso de licitación pública ya concluyó, aunque no descartó que puedan realizarse ajustes.