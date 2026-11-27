Los congresistas estadounidenses y representantes de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. ( CEDIDA POR LA AMCHAMDR )

Representantes de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR) conversaron con una delegación bipartidista del Congreso de los Estados Unidos sobre las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, con énfasis en los vínculos y oportunidades de inversión y negocios con los estados de Texas y Pensilvania, así como el posicionamiento dominicano como socio estratégico, seguro y confiable de la nación norteamericana.

Entre los principales temas abordados estuvieron la evolución de la economía dominicana, el intercambio comercial bilateral, el impacto de las políticas arancelarias estadounidenses, la facilitación del comercio y las oportunidades que presenta el país como plataforma de manufactura avanzada, logística y nearshoring para el fortalecimiento de las cadenas de suministro del hemisferio occidental, con especial atención al potencial de integración productiva y comercial con los citados estados.

Prioridades de AmchamDR

En el encuentro, la parte estadounidense estuvo integrada por los congresistas Adriano Espaillat, Dan Meuser y Vicente González. La reunión, celebrada en las oficinas de la Cámara, contó con la participación de la embajadora dominicana en Estados Unidos, María Isabel Castillo, miembros del Consejo de Directores de AmchamDR y representantes de sus comités de trabajo.

Durante su intervención, William Malamud, vicepresidente ejecutivo de la cámara, presentó las prioridades estratégicas de la organización y destacó la importancia del respaldo bipartidista que históricamente ha caracterizado las relaciones entre ambas naciones. Asimismo, agradeció a la embajadora Castillo por su liderazgo en la coordinación de la visita.

Malamud planteó la importancia de que las políticas comerciales estadounidenses reconozcan el valor estratégico de la República Dominicana como socio confiable, procurando que el país reciba, como mínimo, un tratamiento arancelario comparable al otorgado a los socios comerciales de Estados Unidos que reciben las condiciones más favorables.

Como parte de la agenda, Raúl Ovalle, presidente del Comité de Economía y Mercado de Capitales de AmchamDR, presentó un panorama de la economía dominicana, la evolución del comercio y la inversión entre ambos países, así como las implicaciones de las políticas arancelarias sobre la competitividad nacional.

Perspectivas económicas bilaterales

Por su parte, José Alfredo Rizek, presidente del Comité de Relaciones Bilaterales, abordó los principales asuntos de la agenda bilateral y las oportunidades para continuar fortaleciendo los vínculos económicos y comerciales entre las naciones.

El encuentro propició un intercambio de perspectivas con los legisladores estadounidenses sobre el potencial de una mayor integración económica entre ambos países, aprovechando la proximidad geográfica, la infraestructura logística, las capacidades productivas de la República Dominicana y el marco comercial establecido a través del DR-Cafta.

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La actividad se enmarca en la agenda de trabajo que desarrolla AmchamDR para fortalecer los canales de interlocución con actores estratégicos de ambos países, promover los intereses de la comunidad empresarial y contribuir a la consolidación de la República Dominicana como un aliado económico y comercial de Estados Unidos.

En la reunión también participaron María Álvarez, Steven Puig, Eduardo Cruz, Carlos Cueto, Fernando Villanueva y Edwin de los Santos; así como Morela Báez, directora de Relaciones con Estados Unidos y Canadá del Ministerio de Relaciones Exteriores; Johanny Adames, jefa de gabinete del congresista Adriano Espaillat, y Anyris Pascual, consejera.