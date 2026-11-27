Los conflictos bélicos en torno a algunas de las principales rutas marítimas del mundo y puntos estratégicos de paso han provocado un estancamiento del comercio marítimo que, de continuar, puede aumentar el costo de la vida a nivel mundial, según el análisis publicado ayer por ONU Comercio y Desarrollo (Unctad).

Impacto en el comercio

Los riesgos en esas rutas y pasos obligan a los buques a tomar trayectorias más largas, lo que prolonga los tiempos de tránsito, aumenta los costos de combustible, provoca congestión portuaria y hace que el escenario que enfrenta esta industria sea incierto.

"Los puertos alternativos, las redes de transporte terrestre y las soluciones logísticas han contribuido a mantener el comercio en movimiento, aunque a un costo mayor", señala el análisis, que prevé un crecimiento nulo este año en el transporte marítimo internacional, frente a un aumento del 1.9 % en 2025 y del 3.9 % el año anterior.

Reacción de la Unctad

En una rueda de prensa para presentar estos datos, el secretario general interino de la Unctad, Pedro Moreno, sostuvo que "la resiliencia no puede basarse simplemente en buscar rutas alternativas cada vez que se produce una crisis".

El ejecutivo reveló que las simulaciones hechas por el organismo comercial muestran que si la crisis de los precios del combustible de este año se prolonga hasta el 2027, el simple aumento de los costes de transporte marítimo podría hacer que los precios al consumo en los países menos desarrollados se dupliquen con respecto al incremento medio mundial.