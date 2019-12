$!NG Cortiñas afirma que la economía dominicana creció más lenta en 2019

Más inflación para los pobres

Tasa de interés bancaria más cara

Mayor depreciación cambiaria

Más Reservas Internacionales Netas

NG Cortiñas apreció como punto luminoso, el comportamiento de las Reservas Internacionales Neta (RIN), que en 2019 terminarán en un nivel que rondaría los US$ 7,145.6 millones, monto superior en US$ 458.3 millones respecto al 2018 de igual mes, una señal de fortalecimiento a favor de su contribución a la estabilidad del tipo de cambio y de otros compromisos internacionales de la economía dominicana.

Menos oferta de dinero

Más remesas

En cuanto a las remesas familiares, estas a octubre de 2019 alcanzan los US$ 5,867.5 millones, monto mayor al registrado al mismo mes de 2018, que fue de US$ 5,392 millones, lo que permitiría estimar que las remesas al cierre del año estarían rondando los US$ 7 mil millones, favoreciendo el nivel de la RIN y también, al soporte de las importaciones que realiza la economía dominicana, señaló NG Cortiñas.

Más deuda pública

El economista mostró como otra sombra de la economía de 2019, a la deuda del sector público no financiero, dado que estaría cerrando el año con un nivel de alrededor del 39.0 % del PIB, equivalente a un monto de US$ 34,058 millones, cuando a diciembre de 2018 era de US$ 32,158 millones, para una presión del PIB del 37.6 %, significando aumentos en valores absolutos y relativos de US$ 1,900 millones y de alrededor de un 1.4 % del PIB; así como además la continuación del aumento del endeudamiento.