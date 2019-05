$!Ni el Día del Trabajo motivó el consenso para un aumento salarial

Aunque el Gobierno y el sector privado saludaron a los trabajadores por el Día Internacional del Trabajo, que se conmemora el 1 de mayo en honor a los mártires de Chicago y por los derechos de los obreros, esta fecha especial no ha servido para motivar el consenso a fin de aumentar el salario a los empleados que devengan el mínimo.

Ayer, el presidente Danilo Medina envió un saludo “a todos los hombres y mujeres que con dedicación y entrega procuran, con sus labores productivas de cada día, fortalecer los ideales de progreso y desarrollo constante de nuestra Patria”.

Al dirigirse al pueblo dominicano, con motivo del Día Internacional del Trabajo, el jefe de Estado valoró los resultados generados a través de la unión de todos los sectores productivos en la construcción de un mejor país.

“Lo más relevante, en este Día del Trabajo, es apreciar la contribución de todos, en la medida de las posibilidades, a unirnos en un loable esfuerzo solidario, para hacer realidad el proyecto de país que soñaron nuestros libertadores”, dijo Medina.

En tanto que el presidente de la Confederación Patronal Dominicana (Copardom), Juan Alfredo de la Cruz, dijo que el “trabajador dominicano se levanta cada día para que nuestro sistema productivo funcione”.

Aunque manifestó que este es un día muy importante para todos los trabajadores dominicanos, De la Cruz enfatizó que los empresarios no variarán la posición de no aumentar el salario mientras no se aplique la clasificación empresarial.

Con la reclasificación empresarial, los patronos buscan que una parte de los pequeños empresarios paguen salarios mínimos de acuerdo con sus categorías y no como las empresas grandes, como ocurre en la actualidad, según han expresado.

Sin embargo, el sector sindical, en representación de los trabajadores, mantiene su posición de que el incremento salarial debe aplicarse en este mes sin incluir la reclasificación empresarial.

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Abreu, expresó que las centrales sindicales están en la disposición de discutir la reclasificación empresarial, pero luego de que se apruebe el aumento salarial.

El sindicalista, quien afirmó que la Ley 187-17 que ordena la reclasifición es una legislación que carece de legitimidad porque no se discutió en un escenario tripartito, resaltó que ese es un tema que debe tratarse fuera del Comité Nacional de Salarios (CNS).