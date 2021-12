$!Noviembre fue para República Dominica mejor undécimo mes en la historia del turismo

El pasado noviembre fue en mejor mes en la historia del turismo en la república dominicana con la llegada al país de 519,349 visitantes lo que representa un 197 por ciento más que el mismo período del año 2020, según cifras presentadas este domingo por el ministro de Turismo, David Collado.

Collado el país registró la llegada de 4,263,259 visitantes no residentes en los últimos once meses de este año y un “histórico noviembre” de 519,349 turistas. Estimó que al concluir el año al país habrá llegado 4.9 millones de turistas.

Según dijo Collado durante el undécimo mes del presente año registra una mejora de 197 % respecto al mismo periodo del 2020, siendo 12 % superior a noviembre 2019, e incluso, posicionándose 7 % por encima de noviembre 2018, que hasta la fecha había sido el mejor noviembre en la historia del turismo local.

Dijo que a la fecha se ha recuperado el 73 por ciento de los viajeros no residentes recibidos entre el período de enero a noviembre del 2019. En este penúltimo mes de 2021 llegó el equivalente a 111 por ciento de los extranjeros no residentes que llegaron en noviembre 2019

“Cada vez este proceso de recuperación de nuestro turismo es más sólido y evidente, como lo muestran estos números que le presentamos en el día de hoy”, dijo Collado, quien también pronosticó un cierre “formidable” de este año con la llegada de turistas.

La llegada de no residentes del 2021 fue en un 82 por ciento de extranjeros (424,560 no residentes que no nacieron en República Dominicana) y el 18 % restante de dominicanos (94,790 no residentes que nacieron en República Dominicana).

La recuperación del turismo estuvo liderada a inicios del 2021 por los dominicanos ausentes, quienes, desde cierre del 2020 ya empezaban a llegar al país al mismo ritmo en que lo hicieron en el 2019. Sin embargo, por tercer mes consecutivo, la llegada de extranjeros no residentes también ostenta cifras superiores a las vistas en la época prepandemia.

La ocupación hotelera del país está en 73 por ciento, según afirmó el funcionario.