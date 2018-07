Nueve empresas de cinco países participan en licitación para ronda petrolera en RD

SANTO DOMINGO. Nueve empresas de cinco países participan en la licitación para contratar una consultoría que acompañará al Ministerio de Energía y Minas (MEM) en la organización de una ronda petrolera en la que se otorgarán derechos de exploración y explotación de petróleo y gas.

Las empresas participantes son la escocesa Senergy (GB) LTD; las estadounidenses Consorcio Wood Mackenzie-CGG.y Onadoga L L C -de Houston, Texas-, Capstone Headwaters Oil and Gas -de Boston- y OTS Latinamericana LLC; las mexicanas D&PH Mexicana, S. de R.L. de C.V. y Mancera, S.C.; la colombiana Industrial Consulting, SAS y la dominicana Deloitte RD, SRL.

“En este paso comienza la última etapa del proceso más trascendente que ha realizado el Ministerio de Energía y Minas en estos últimos años. Estamos empezando ya la preparación de la ronda petrolera y del proceso de subasta al que serán sometidos cuatro bloques de hidrocarburos”, informó el ministro Antonio Isa Conde luego de la apertura de los sobres de las ofertas técnicas.

Destacó que la participación de esas empresas es una señal de la atención que los mercados están prestando a los avances de República Dominicana para desarrollar la industria de hidrocarburos, indica una nota de prensa.

Uno de los primeros pasos dados por el Estado para este fin fue la emisión del decreto 83-16 con el Reglamento de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. Con esta base y los modelos fiscal y económico y de contrato basado en producción compartida -realizados por equipos interinstitucionales y sometidos a consultas nacionales e internacionales- se han preparado los términos de referencia de la subasta de los bloques de Enriquillo y Azua -en tierra- y de San Pedro y Ocoa -en mar-.

“Las señales del mercado confirman que estamos haciendo un proceso a nivel de las mejores prácticas internacionales, con transparencia y aspirando a desarrollar una industria de petróleo y gas que deje beneficios tanto al Estado como a los inversionistas”, sostuvo el Ministro.

Luego del análisis y evaluación de las ofertas técnicas se abrirán los sobres de las ofertas económicas a principios de septiembre para elegir a la empresa consultora.