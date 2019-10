$!Nuevo Código Laboral podría regular empleos de plataformas digitales

Agrega que las personas afectadas por las plataformas digitales que ofrecen empleos no regulados podrían ir al Ministerio. Ahora, “el resultado es que no auguro que sea positivo, lo primero es que no están registrados, segundo dónde está la sede para uno notificar y perseguirle, o sea, es como un contrato de trabajo muy especial. Son de los nuevos temas que debemos regular en el nuevo Código y tal como se dijo aquí, el Código data de 1992 y todavía no se usaba Whatsapp, y creo que las redes sociales no existían”, agregó.

Sobre el proceso de modificación al Código Laboral dominicano, el funcionario indicó que se ha avanzado mucho. “Pero ahora estamos en un periodo de la España Boba, o sea, como estamos ocupados en otros asuntos, de alguna manera hemos puesto a un lado el tema del Código”, añadió.

Explicó que en el Gobierno sí vieron la oportunidad de avanzar en algunos temas, sobre todo en el tema de la cesantía. “...llamar a los sectores y presentarle una propuesta, pero el momento histórico que estamos viviendo no es tan bueno porque estamos en un año electoral”, indicó.