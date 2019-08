$!Nuevo programa simple de tributación sólo cubre a las microempresas

El dirigente empresarial Issaachart Burgos, calificó de positivo el decreto del presidente Danilo Medina sobre el reglamento para la aplicación del nuevo Régimen Simplificado de Tributación (RST), sin embargó consideró que todavía existen oportunidades de mejoras y entiende que en su momento las autoridades se tomarán el tiempo para analizarlas.

El nuevo programa de tributación que aprobó ayer el Poder Ejecutivo deja fuera a las pequeñas y medianas empresas y solo abarca a las micro, donde el 90% opera de manera informal, según expresó Burgos, dirigente y pasado presidente de la Confederación Dominicana de Pequeña y la Mediana Empresa (Codopyme).

El empresario, quien había llevado un papel activo por parte del sector que representa para que se incluyeran algunas de sus propuestas en la creación de este nuevo programa de tributación, indicó que las microempresas son 85% de los Mipymes existentes en el país.

Esto indica que de algún modo, el nuevo régimen simple de tributación viene como un incentivo de parte de las autoridades para que una gran parte del 90% de microempresas que operan en la informalidad puedan formalizarse.

Sobre el tema, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) precisó que el nuevo régimen está diseñado para ayudar a los microempresarios, personas físicas y jurídicas, a formalizarse y no tiene como objetivo fundamental aumentar las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

“Ese régimen, no es para recaudar, no es que las recaudaciones de la DGII van a aumentar, es para ayudar a que entren en el sistema todas esas microempresas que no entraron”, insistió Díaz, durante una entrevista en el programa El Día que se transmite por Telesistema, Canal 11.