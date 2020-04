$!Nuevos beneficiarios de Quédate en Casa no necesitan presentar la tarjeta Solidaridad

El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, dijo que los nuevos beneficiarios del programa "Quédate en Casa" no necesitan acudir a ningún centro a retirar la tarjeta Solidaridad porque la inclusión será automática a través de la cédula de identidad.

Guerrero explicó durante una rueda de prensa que las nuevas familias beneficiarias, unas 600,000, recibirán este fin de semana una llamada del gobierno para informarles sobre su inclusión en el programa.

Añadió que esas personas que reciban las llamadas podrán ir el miércoles 8 de abril a los establecimientos autorizados solo con su cédula de identidad y ya podrán adquirir los bienes que necesiten.

"Las personas que no tienen tarjeta Solidaridad no tienen que trasladarse de su casa a buscar una tarjeta que no necesitan. Solo la cédula de identidad es el documento que necesitan", dijo.

Guerrero señaló que los beneficiarios del programa Quédate en Casa recibirán 2,500 pesos quincenales al menos por los próximos dos meses.