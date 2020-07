$!Ocupación hotelera dominicana podría superar el 50 % a final del 2020

La ocupación hotelera en el país podría superar el 50 % a final del año, aunque dependerá de la evolución local de la pandemia y del programa de apertura de las habitaciones turísticas.

Así lo estimó el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores), Andrés Marranzini, quien afirmó que la clave para la recuperación del sector es una comunicación efectiva de las acciones y protocolos sanitarios que se están implementando en esa actividad.

Marranzini adelantó que este mes el país recibirá más de 900 vuelos, equivalente a cerca de un 20 % de los vuelos que tenía el país antes de la pandemia “y esperamos una recuperación paulatina, más despacio de lo esperado”.

“Hemos estado sorprendido con la demanda en la última semana, pese a tener un estado de emergencia declarado. Continúa un nivel de demanda de los mercados que se encuentran abiertos”, destacó.

Al hablar durante el panel virtual “Pymes: tránsito exitoso hacia la nueva normalidad”, organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), el ejecutivo aclaró que al turismo nacional le tomará entre 18 a 24 meses recuperarse a los niveles de ocupación hotelera que registró en 2018.

“Para la recuperación del sector hemos planteado medidas económicas a las autoridades salientes y entrantes. Hemos visto que en otros países se han aplicado medidas fiscales y monetarias que garantizan llevar a la industria a lo que fue su momento de gloria, que en nuestro caso fue 2018”, declaró.

En otro orden, el vicepresidente de Asonahores recomendó a las autoridades dominicanas desglosar la información que brinda a los mercados internacionales sobre la evolución local de la pandemia de coronavirus.

“Hay que complementar la información con el desglose de los municipios turísticos. La situación que se presenta en Santiago no es la de Puerto Plata, la de Santo Domingo no es la que se presenta en La Altagracia, y muchos menos en el municipio turístico. O sea, es importante complementar el servicio de esa información con el objetivo táctico, además de que los mercados emisores no solicitan ese tipo de aclaración o información”, planteó.

Indicó que, con respecto a medidas monetarias y fiscales, el sector ha propuesto el ITBIS (impuesto a la transferencia de bienes industrializado y servicios) diferenciado al sector restaurante, de manera transitoria, y desde el punto de vista monetario, fondos de garantía para las pequeñas y medianas empresas.

En otro orden, el vicepresidente de Asonahores reveló que hay una caída en el retorno de las inversiones extranjeras vinculadas a la actividad turística de cerca de un 12 %.