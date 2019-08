$!Osmar Benítez: el gran desafío de este país es construir presas

El gran desafío que tiene la República Dominicana es construir más presas en todo el territorio nacional, según el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, quien dijo que de 75,000 millones de metros cúbicos de agua que caen en el país, solo se aprovechan 2,000 millones de metros cúbicos.

“El gran desafío de este país es construir presas, aquí hay que hacer muchas presas, y lo he dicho en varias oportunidades, también muchos reservorios de agua porque en el país caen 75,000 millones de metros cúbicos de agua, 48,000 millones se van por la evapotranspiración; quedan 25,000 millones, de esos 2,000 millones son del subsuelo, del agua subterránea y 23,000 de agua de correntía y de esos 23,000 millones que nosotros aguantamos para que no se nos vaya al mar; nosotros solo reservamos el 9% porque el 90% se va al mar”, explicó.

El funcionario puso como ejemplo a Puerto Plata, donde llueve mucho y no tiene una presa, así como la región Este del país.

“En Cuba hay 304 ríos y tiene 245 presas y República Dominicana tiene 506 ríos y tenemos 35 presas, de las cuales, Balaguer construyó 30; Hipólito y Leonel construyeron la presa de Monción, Hipólito construyó las presas de Chacuey y Maguaca y Danilo tiene tres presas construidas y dos en construcción; construidas tiene presas pequeñas Dos Bocas, Palma Sola, Yacaguate y está en construcción la presa La Piña y la más grande, que cuesta más de RD$25,000 millones que es la Monte Grande”, explicó Benítez al ser entrevistado en el programa Uno + Uno que conducen los periodistas Juan Bolívar Díaz y Adalberto Grullón.

Dijo, además, que la sequía impactó a la República Dominicana fuertemente. Agregó que Ocoa y Constanza resultaron afectados por la sequía. También, impactó la línea noroeste, pero ahora se ha quedado en Montecristi y en la parte baja de Puerto Plata.

“Hubo daños en la ganadería, pero hicimos el más grande programa de mitigación que se ha hecho en el este país, Agricultura solamente invirtió más de 300 millones de pesos, compramos 30,000 toneladas de azúcar para mandársela a los ganaderos; compramos todas las pacas de arroz que se podía comprar”, expuso.

Reiteró que ha dicho en muchas ocasiones que se debe haber un pacto por el agua para que los próximos cinco Gobiernos se comprometan construir una presa grande cada uno.

En otro tema, Osmar Benítez indicó en la entrevista que cuando estaba fuera del Ministerio decía que esa institución tenía suficientes recursos para trabajar.

“Cuando yo no estaba, qué era lo que se escuchaba –que Agricultura no tiene cuarto, que esto no se puede hacer porque Agricultura no tiene cuarto y cuando yo llegué Agricultura tenía muchísimo cuarto, muchísimo dinero. Comencé a cortar gastos innecesarios...gastos innecesarios hermano”, expresó el funcionario.

Puso como ejemplo que cuando llegaron los agrónomos con maestrías y doctorados ganaban 35,000 pesos y en su administración cobran casi 50,000 y el mínimo gana 35,000. Explicó a los periodistas que los agrónomos le cuestan a esa institución más de 300 millones de pesos.

“Los agrónomos les cuestan al Ministerio de Agricultura 320 millones de pesos que me los ahorré recortando, dando tijerita. Un director del departamento con una asignación de RD$40,000 de combustibles, una persona que vive en la capital, para qué usted quiere RD$40,000, usted va para el campo –yo le doy el combustible”, expresó.

Prioridades

Dijo que los grandes desafíos son el tema agua, vamos hacer reservorios. El año pasado invertimos casi 900 millones de pesos; también tenemos el tema sanidad agropecuario; producción de comida y hay que triplicar las exportaciones.

Benítez agregó, además, el tema ganadería: “Hay una deuda social con los ganaderos: nosotros vamos hacer 2,000 salitas de ordeño”.