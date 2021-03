$!Países de Centroamérica y República Dominicana impulsan turismo ecológico

Las entidades nacionales de turismo de los ocho países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), a través de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés), presentaron sus productos turísticos estrella para 2021.

El espacio fue denominado “The Best of The Best” y se dirigió a agencias turísticas y afines de España, Italia, Francia, Alemania, Holanda y Reino Unido.

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), la llegada de turistas internacionales durante enero a octubre de 2020 cayó un -68 % en las Américas, incluyendo a los países de Centroamérica y República Dominicana.

Sin embargo, la Organización estima un repunte del turismo internacional a partir del tercer trimestre de 2021, previendo un panorama diferente con una tendencia en crecimiento progresivo para final de 2021.

En ese marco, los países de la región apuestan por la innovación de la industria y la aceleración de la digitalización de los servicios, combinado con una oferta turística, para realizar ecoturismo en entornos abiertos, enfatizando la naturaleza, aventura, ecología y sostenibilidad.

La región ocupa el 1% de la superficie del planeta y posee 12 % de la biodiversidad mundial. Además, cuenta con el segundo arrecife más grande del mundo, ciudades colonias, volcanes, culturas vivas, gastronomías diversas, playas en el pacífico y el Caribe, recursos que lo hacen un lugar inigualable.

Entre los destinos destacados, como parte del Best of the Best, para atraer a turistas internacionales en el post confinamiento está:

Costa Rica destaca su iniciativa Pura Vida Pure Pledge, que consiste en educar a los visitantes sobre el significado real del turismo responsable y las acciones que ellos, como viajeros al destino, pueden hacer para marcar una verdadera diferencia en las comunidades locales posterior a COVID-19. Realzan sus destinos con vida salvaje, paisajes y climas únicos.

República Dominicana resalta las actividades ecoturísticas como el buceo y snorkel, observación de ballenas, avistamiento de vida silvestre, senderismo, barranquismo y rapel, ciclismo de montaña, rafting y espeleología. La isla es conocida por sus más de 1,600 km de costas y más de 200 playas, con más de 6,000 variedades de flora y fauna en todo el territorio.

Guatemala apuesta por la naturaleza y la Cosmovisión Maya, una forma de vida que explica la relación entre el ser humano y su entorno. Esta visión resiste y llena de impresionantes tradiciones todos los rincones del país, convirtiendo a este destino de la región en uno de los lugares más místicos.

Belize se presenta bajo el lema “un refugio de diversidad natural”, donde sus más importantes destinos son los kilómetros de playas del Caribe y cultura garífuna, la red extensa de parques nacionales, flora y fauna exótica, con más de 500 especies de aves. El país forma parte del segundo arrecife de coral más grande del mundo, convirtiéndose en el escenario perfecto para realizar actividades como snorkel y buceo entre las impresionantes paredes oceánicas de coral en el Caribe.

Nicaragua se enfoca en la temática de “Naturaleza en la tierra de lagos y volcanes”, un país multicolor, rodeada de mares, bordeada por cerros. Este país tiene gran biodiversidad y escenarios naturales, contando con 3 reservas de biosferas, 165 reservas silvestres privadas, 72 áreas protegidas -que representa 25% del territorio nacional-, 26 volcanes -7 activos-. Nicaragua destaca las reservas naturales de biósfera, volcanes, lagos y lagunas, bosques y selvas y cascadas.

Panamá enfatiza su apuesta en la herencia cultural, indicando “Panamá: vive el asombro”, invitando a viajeros conscientes, entusiastas, aventureros, amantes de las tradiciones y la cultura. Sobre este último enfocan sus esfuerzos para mostrar al mundo el Folklore en la península Azuero, sus tradiciones y gastronomía; la cultura de 7 pueblos originarios, como los Guna Yala, la comunidad Emberá, entre otros.

El Salvador realza el valor de las olas como elemento diferenciador, bajo el concepto “Surf City, la capital del surf de Centroamérica”. Este país indica que está convirtiéndose en un destino emergente, confiable y bioseguro para visitar e invertir. Por ello, destaca que se han preparado todos los protocolos para cada rubro de la industria, desde los restaurantes hasta alojamientos.

Honduras ofrece las aguas del caribe: las Islas de la Bahía como uno de sus mejores destinos. En particular, las islas de Roatán, Utila y Guanaja y, adicionalmente, los Cayos Cochinos.

Roatán está rodeada por la segunda barrera de arrecifes más grandes del mundo, alberga más del 90% de las especies conocidas en el Caribe; Guanaja es la más verde y virgen de las islas, un lugar paradisiaco; Utila es la más pequeña pero grande en la oferta turística, es un destino de buceo de fama mundial. Todas las islas se destacan por tener como principales atractivos el buceo, el snorkel y la pesca.

Turismo en la región 2021

La Secretaria General de la CATA, Carolina Briones, explica que la dinámica The Best of The Best, muestra por cada país ese producto estrella que desean enfocar con fuerza en 2021. Agrega que esperan que los participantes dispongan de todas las herramientas necesarias para vender el producto turístico más singular de Centroamérica y República Dominicana.

El Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo, ha destacado que en el sector turismo se tiene la oportunidad de replantearse bajo una nueva realidad “armonizando las acciones y esfuerzos intersectoriales para que al mismo tiempo podamos dar cumplimiento a los compromisos asumidos con los ODS y la Agenda 2030”.

Y es que, en los últimos 10 años el turismo regional registró un crecimiento sostenido. De acuerdo con datos de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA) en el 2019 se recibieron un total de 24.0653 millones de llegadas entre visitantes, excursionistas y turistas. Es decir que antes de la pandemia el turismo ya constituía una herramienta de progreso significativo en lo social y económico para los países de la región, siendo esta industria una de las fuentes principales de trabajo.

De acuerdo con CATA, alrededor de 1.3 millones de empleos provenían, hasta entonces, de fuentes directas vinculadas a la cadena de valor de la industria turística; el 95% de los proveedores turísticos están conformados por MIPYMES y más del 50% de las empresas turísticas son lideradas por mujeres.