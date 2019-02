$!Payless aclara continuará operaciones en América Latina y el Caribe

Ventas en liquidación en Norteamérica

El comunicado indica que Payless ha solicitado voluntariamente un alivio en virtud del Capítulo 11 del Código de Bancarrota en el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Este de Missouri, y algunas subsidiarias canadienses de Payless también están solicitando protección conforme a la Ley sobre los Arreglos con los Acreedores de Compañías (“CCAA” por sus siglas en inglés) en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario (Lista Comercial). La compañía aclaró que las operaciones minoristas de Payless fuera de los Estados Unidos de Norteamérica, incluyendo sus tiendas propias en América Latina y el Caribe, son entidades legales independientes y no están incluidas en el Capítulo 11 ni en las presentaciones de CCAA. Las ventas de liquidación de Payless en los EE. UU. y Puerto Rico no afectan, y no afectarán, a las tiendas en Latinoamérica, el Caribe y franquicias de la Compañía, las cuales continuarán operando con normalidad en todos los aspectos.