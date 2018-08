Poder Ejecutivo no cumple con recapitalizar el Banco Central

SANTO DOMINGO. Al cierre del primer semestre el Poder Ejecutivo transfirió solo un tercio de lo pautado para recapitalizar el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Según el reporte trimestral de deuda entregado al Congreso, el Gobierno Central entregó RD$8,271.4 millones en la primera mitad del año de los RD$27,072.3 millones que acordó para el año entero.

El informe no aclara si esos recursos forman parte de los montos no transferidos el año pasado, que no se desembolsaron porque el Gobierno no tenía suficiente capacidad financiera.

Cerca de RD$35,000 millones quedarían por recapitalizar de una deuda que debió cumplirse el año pasado, según lo que indican las leyes.

El cronograma acordado hace más de una década entre el Ejecutivo y el BCRD decía que la deuda sería saldada en 2017, pero no ocurrió. Por ello, ambas entidades negocian desde hace más de un año la reforma de la Ley de Recapitalización (167-07) para acordar un nuevo plazo. No obstante, se desconocen los términos de la discusión. El gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu, dijo que el año pasado que su recomendación era alargar el periodo de recapitalización del ente emisor a 20 años, es decir, 10 años adicionales a la legislación original.