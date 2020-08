$!Pepe Abreu advierte crisis laboral a finales de 2020

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael –Pepe- Abreu ponderó la necesidad de que el Gobierno, la clase patronal y los gremios, sean convocados a sentarse y, en un diálogo tripartito, adelantarse a plantear salidas a una crisis económica y laboral que entre finales de 2020 y principios del venidero 2021 tiende a agravarse.

Rafael –Pepe- Abreu dijo que las centrales sindicales favorecen estas posibilidades, al igual que el sector patronal (empresarios e industriales y otros patronos) y que al plantearle la idea al ministro de Trabajo, licenciado Luis Miguel Decamps García, éste le comunicó que tratará el tema al presidente Luis Abinader y que, al respecto, esperará las instrucciones del mandatario para tales fines.

“Estamos frente a una crisis que tiende a agravarse. El Covid-19 es una pandemia que nos ha enfermado a todos, en el mundo, en República Dominicana. También ‘enfermó’ al empleo. Los sectores más afectados son: zona franca, bares, hoteles y restaurantes, a los que se vinculan alrededor de 450,000 trabajadores, de los cuales cerca del 90% habían sido suspendidos o cancelados de sus funciones hasta hace poco”, dijo el presidente de la CNUS, al ser entrevistado por Adriano Sánchez Roa en el programa “Desafíos”, que produce en Digital 15, canal del Grupo Telemicro.

Y es cuando Pepe Abreu no solo expone la problemática de esos empleados, sino que entiende que sectores como la construcción y la agropecuaria no pueden esperar más para su relanzamiento, pues el líder sindical califica como positivo el reciente anuncio del Gobierno de reabrir el turismo, pero tiene sus reservas sobre el particular.

Consideró que hay sectores sobre los que se tiene mayor dominio doméstico, más control, por ser totalmente dependientes de disposiciones nacionales, locales, propias de cada país.

“En el caso dominicano, el turismo es altamente importante, pues genera divisas y otros beneficios, pero depende de decisiones foráneas, si un gobierno le dice a su gente no puede ir a ese país, no tenemos entonces entrada de turistas”, observó Rafael –Pepe- Abreu.

Y agregó: “Pero, sí tú puedes construir y reconstruir viviendas, puedes levantar obras de infraestructuras, puedes cultivar la tierra, sembrar cosechar, relanzar la pecuaria, porque de eso tú tienes total dominio”.