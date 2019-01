$!Pequeñas empresas recibirán asesoría sobre eliminación del anticipo

La Dirección General de Impuestos Internos trabaja en el establecimiento de una estructura asesora con personal interno, que tendrá presencia en sus oficinas a nivel nacional, para ayudar a las pequeñas empresas a cumplir sus obligaciones tributarias en el marco de la formalidad, como parte del relanzamiento del Procedimiento Simplificado de Tributación (PST).

Asimismo, desplegará un amplio programa de educación tributaria a ese sector, a fin de que pueda acogerse de manera efectiva al PST reformado, ahora conocido como Único, cuyo reglamento será dado a conocer en las próximas semanas por la institución recaudadora, propiciando vistas públicas.

La información fue ofrecida por el titular de Impuestos Internos, Magín J. Díaz, durante una entrevista concedida al programa “La cosa como es”, transmitido por el canal 45 de Teleradioamérica.

“Más que vender este proceso como la eliminación del anticipo, yo diría que se trata del relanzamiento de un régimen simplificado de las pequeñas empresas, para que se formalicen, sean partes del sistema y que el sistema, que es complicado, no atente contra ese sector”, aclaró Díaz.

El funcionario se expresó en esos términos luego de señalar que el Procedimiento Simplificado de Tributación para pequeñas empresas existe desde 2007, hace once años, y apenas alrededor de 10,000 contribuyentes se han acogido al mismo, pese a que en el país se registran cientos de miles de negocios y de personas físicas que califican para ese régimen.

Desde su óptica, es inexplicable que esto ocurriera pese a las facilidades que contiene el PST, como menor requerimiento de información y hacer innecesario el reporte del ITBIS los días 20 de cada mes. Asimismo, la posibilidad de saldar en tres pagos durante el año una tasa única de Impuesto sobre la Renta y del ITBIS en función de los ingresos demostrados de las pequeñas empresas.

“Lo que sí encontramos a nuestra llegada a Impuestos Internos fue a empresas que utilizaban el PST para la evasión de impuestos”, apuntó Díaz.

Indicó que ahora el modelo impositivo destinado a las pequeñas empresas, con ventas de hasta RD$8.7 millones anuales, será relanzado en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio, a través del Viceministerio de Fomento de las Pymes, bajo la responsabilidad de Ignacio Méndez, quien a su juicio desarrolla “un programa espectacular.”

“Si las pequeñas empresas se acogen a ese régimen, no tienen que enviar formularios todos los meses, como las grandes; no tienen que pagar ITBIS todos los meses, no tienen que pagar el anticipo todos los meses”, subrayó Díaz, al dejar claro que la facilidad no supone que el sector deje de tener obligaciones tributarias formales.

El anticipo es por la evasión

Por otro lado, el director de Impuestos Internos expresó que la figura del anticipo, u otros procedimientos similares, se adoptan en regímenes tributarios donde la evasión del Impuesto sobre la Renta resulta alta, siendo más del 60% en la República Dominicana, mientras el ITBIS es de alrededor de 45%.

Detalló que el Código Tributario establece las circunstancias en las cuales Impuestos Internos debe bajar el anticipo a determinados contribuyentes. “Es cierto que el anticipo es en base a tus ingresos del año anterior, pero si en el año corriente demuestras que tus ingresos están cayendo, la DGII te tiene que reducir el anticipo, pero mucha gente no va a DGII y no conoce eso”, sostuvo.

Dijo que, en parte, ese desconocimiento lleva a Impuestos Internos a reforzar la educación tributaria, que en dos años ha llegado a más de 130 mil contribuyentes entre personas físicas.

“El anticipo juega un rol importante en la estabilización de los recursos y también de poner a pagar a muchos que declaran pérdidas y si no fuera por esta figura, no pagarían impuestos”, subrayó.

Dijo que el anticipo fue creado en principio para todas las empresas sin distinción, pero casi al mismo tiempo surgió el PST con el propósito de hacer lo menos gravoso posible el proceso de tributación a las micro empresas, una iniciativa que ahora será reforzada.