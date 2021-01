$!Piden a Abinader solucionar trabas para acceder a pensiones del Estado

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael –Pepe- Abreu considera urgente solucionar trabas para el acceso a las pensiones.

El dirigente sindical solicitó al presidente Luis Abinader buscar una solución para garantizar el derecho de los trabajadores retirados pertenecientes al sistema de reparto, que fueron traspasados al Ministerio de Hacienda, pero no cumplen con los requisitos para obtener una pensión mínima.

“Es conmovedor el drama que viven miles de adultos mayores, adscritos al antiguo sistema de pensiones del IDSS. Ven agotar sus vidas tratando de conseguir las cotizaciones a fin de obtener la precaria pensión mínima de RD$10,000, pero esto no ocurre debido a que no todas las empresas en las que laboraron, muchos por más de 30 años, honraban el pago de las cotizaciones y en otros casos porque sus cotizaciones no están completas”, expresó Abreu.

Abreu sugirió solucionar esa problemática con una medida similar a la aplicada a los trabajadores cañeros a quienes, sin cumplir exactamente con todos los requisitos, se les otorgó una merecida pensión mínima basándose en las cotizaciones que pudieron ser localizadas.

Concluyó que el acceso a una pensión es un derecho humano y que, sin embargo, muchas de estas personas fallecen sin lograr el objetivo de obtener este derecho, por lo cual es tiempo de accionar a fin de que el Estado honre esta deuda social histórica.