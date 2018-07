Piden controlar almacenes de medicamentos de venta libre

Santo domingo. El presidente de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF), Henry Suárez, demandó del Ministerio de Salud Pública regular los establecimientos comerciales distintos a las farmacias, donde se puede expender medicamentos de venta libre.

Sostuvo que dichos medicamentos se expenden en lugares que no reúnen las condiciones, poniendo en riesgo su efectividad al momento del consumo y pudiendo provocar reacciones alérgicas en las personas. Recuerda que existe una lista de los fármacos de venta libre, sin receta, que se pueden adquirir en establecimientos como colmados, supermercados, minimarket, etc, pero bajo ciertas condiciones de control de temperatura y humedad para evitar que pierdan sus propiedades farmacológicas.

“Si no podemos saber que el medicamento estuvo bajo controles, no podemos garantizar que el medicamento funcione, y si no funciona la gente lo dice. Pero si tiene alguna acción alérgica nos puede traer problemas”, se queja Suárez. No obstante, dice que a la fecha no han tenido ningún reporte en ese sentido, pero que quieren prever y evitar situaciones por deterioro.