$!Pittaluga niega relación con Standard Chartered y Raiffeisen Bank

El abogado Conrad Pittaluga señaló en una carta enviada a Diario Libre que ni él ni sus empresas han tenido relación comercial con el banco Standard Chartered y que desconoce al Raiffeisen Bank International AG, en respuesta a la publicación de los FinCen Files dados a conocer este lunes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington.

“La compañía (Newport Consulting Limited) no realizó —en las fechas indicadas— transferencias por las sumas señaladas en su comunicación”, dijo en una carta, en la que añadió que “nunca existió, no existe y nunca existirá una transacción sospechosa relacionada conmigo, debido al manejo transparente que yo le he dado a mis cuentas, incluyendo la de mi compañía Newport Consulting Ltd”.

Este lunes el ICIJ, BuzzFeed News y unos 400 periodistas de 88 países, incluyendo El Informe con Alicia Ortega, revelaron datos bancarios confidenciales enviados a la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos (FinCen por su siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según los registros del Standard Chartered, Newport Consulting realizó dos transferencias en fechas 18 de diciembre de 2014 y 8 de abril de 2015 por un total de US$250,000, utilizando la cuenta 244040 del Meinl Bank Antigua Limited que, a su vez, utilizó Raiffeisen Bank International AG.

Raiffeisen Bank de Austria fue utilizado para las transacciones que salían del Meinl Bank, según los datos analizados por el ICIJ y BuzzFeed News.

Pittaluga expresó que ha solicitado el informe sobre las transacciones sospechosas “a los fines de tomar las medidas necesarias para que ese error sea enmendado en los registros internacionales”.

“Con esto afirmo que no he tenido contacto con dicha institución bancaria para realizar transferencia alguna desde una cuenta de mi propiedad, y —desde mi humilde punto de vista— lo que sí resulta sospechoso es el hecho de que el Standard Chartered presente un informe de una transferencia de la cual este no fue parte, ni como banco remitente, intermediario o receptor”, señaló Pittaluga a Diario Libre.

El abogado, quien es uno de los acusados del Caso Odebrecht, dijo que, como parte de la investigación de la Procuraduría General de la República por ese caso, hubo una serie de solicitudes de cooperación internacional entre las autoridades dominicanas y las de varias jurisdicciones, “las cuales abarcaron todo tipo de información de transacciones financieras de mi familia, mis empresas y mi persona”, dijo.

Pittaluga aclaró que “ninguna de esas solicitudes de cooperación internacional y tampoco las solicitudes de información a bancos nacionales arrojaron algún elemento de prueba en mi contra ya sea por alguna compañía, cuenta o transacción sospechosa.