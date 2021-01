$!Plazas comerciales ajustan sus horarios ante el nuevo toque de queda

Varias plazas comerciales de Santo Domingo se mantendrán cerradas durante los primeros dos fines de semana de este año y otras ajustarán sus horarios ante el endurecimiento del toque de queda aplicado por el Gobierno dominicano para frenar la propagación del COVID-19.

Durante los fines de semana del 2 y 3 de enero y del 9 y 10 de enero el toque de queda comenzará al mediodía y se extenderá hasta las 5:00 de la madrugada del día siguiente, de acuerdo al decreto presidencial dado a conocer a inicios de esta semana. De lunes a viernes la medida aplicará desde las 5:00 de la tarde hasta las 5:00 de la madrugada.

El Sambil y el Blue Mall —tanto el de Santo Domingo como el de Punta Cana— no abrirán sus puertas durante los próximos dos fines de semana, mientras que el Acropolis Center solo prestará servicios esenciales y sus restaurantes y ferias de comidas estarán disponibles para delivery y take out.

Entre tanto, el Downtown Center modificará sus horarios y estos dos fines de semana abrirá sus puertas a las 7:00 de la mañana y cerrará a las 10:00 de la mañana. Los días semana también abrirán a las 7:00 de la mañana y operarán hasta las 5:00 de la tarde. Sus restaurantes y áreas de food court solo estarán disponibles para delivery y take out.

El Ágora Mall señaló que su nuevo horario será informado próximamente, mientras que el de Galerías 360 tampoco se había reportado al momento de esta publicación.