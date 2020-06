$!Pocos jugadores en el primer día de apertura de las bancas de loterías

Con pocos clientes requiriendo el servicio, las bancas de lotería de distintos sectores del Distrito Nacional iniciaron este miércoles sus operaciones, luego del cierre como medida preventiva por varias semanas como medida preventiva ante el COVID-19.

Con la apertura de la segunda fase de la desescalada económica que autoriza la apertura de ese tipo de negocio, desde tempranas horas de la mañana se observa a muchos de esos establecimientos realizando labores de limpieza y preparándose para las labores cotidianas.

En un recorrido hecho por este medio en sectores de la zona céntrica del Distrito Nacional se pudo observar que sólo unas pocas bancas permanecen cerradas.

Se pudo ver que las operarias de las bancas usan mascarillas y entre las medidas adoptadas están sólo dejar pasar a un solo cliente a la vez y que los demás permanezcan formados en fila fuera del local, con su debida distancia.

Explicaron que estarán laborando desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. para respetar el horario del toque de queda que inicia a las 7:00 p. m.

Dicen que para ello se ha establecido que los dos turnos regulares de trabajo con los que funcionan sean recortados y que una operaria esté hasta el mediodía y otra en la tarde hasta el cierre.

Atribuyen la falta de clientes a que probablemente mucho de los jugadores no saben que ya están vendiendo lotería o que posiblemente no tengan dinero o que simplemente no quieran gastar los recursos que tengan en juegos.