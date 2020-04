$!“Podría ser una depresión tan violenta que el bajo precio del petróleo sea opacado”

El doctor en Economía, Pavel Isa Contrera interpreta en tiempo real los beneficios y los peligros de la caída de los precios del petróleo bajo del umbral de los precios negativos. Pero lo que parece un dulce chocolate puede ser un regalo envenenado, como una señal de una recesión profunda y global.

Pavel Isa Contreras se desempeña como director ejecutivo del Observatorio de Comercio Exterior, con sede en la Universidad de INTEC, donde también se desempeña como profesor investigador.

P. ¿A QUÉ LE ATRIBUYE QUE EL PRECIO DEL PETRÓLEO HAYA CAÍDO A PRECIOS DE NEGATIVOS?

R. Es gente que tiene petróleo, para entregarlo ahora, y no ha podido entregarlo, y lo está regalando.

P. OBVIAMENTE PORQUE PARECE QUE NO TIENEN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO.

R. Exactamente. Me estaba comentado un colega, que tiene gente relacionada, que empresas están usando a los tanqueros como almacenamiento. No hay donde ponerlos. Parece que cerrar la llave es muy difícil para los productores.

P. PARECE QUE NO PREVIERON TAMPOCO QUE ESTO PODÍA LLEGAR A UNA SITUACIÓN DE PARÁLISIS TAL ¿NO?

R. Si. Correcto. ¡Tremendo!

P. PERO ES UNA SITUACIÓN INSOSTENIBLE ¿NO? SE SUPONE QUE DEBERÁ REVERTIRSE EN ALGÚN MOMENTO.

R. Claro. Y la preocupación es el daño que cause desde este momento, y hasta el momento en que empiece a revertirse la situación. Y no me refiero solamente al petróleo, sino al sector petrolero. El problema es el daño que vaya a causar.

Y eso es válido para cualquier sector económico. En el caso del sector petrolero, precios tan bajos muy prolongados pudieran llevar a una reducción significativa de los gastos de mantenimientos, un deterioro de la capacidad productiva. Igual pasaría con empresas petroleras muy endeudadas, pues entonces cerrarían ¿no?

Y la capacidad de reacción a un aumento de la demanda sería menor a futuro. La capacidad de producción se compromete y cuando se recupere la demanda, entonces la producción no se podrá recuperar al mismo ritmo, y entonces los precios se incrementarían mucho.

Pero eso depende de la velocidad de recuperación, también.

La pregunta es sobre el daño que podría sufrir el sector petrolero u otro sector económico en este periodo.

P. PERO YO ME PREGUNTO, EN UNA ECONOMÍA GLOBAL PARALIZADA COMO LA QUE ESTAMOS PASANDO, ¿HACIA DÓNDE IRÍA ESE PETRÓLEO PARA QUE SE PUEDA CONSUMIR?

R. Eso depende de la capacidad de almacenamiento como hablábamos hace un momento.

P. ¿DE CADA PAÍS?

R. De cada país y de las capacidades internacionales que hay de almacenamiento. Obviamente llega un momento en el cual no hay espacio. Y habría que paralizar los pozos.

P. BUENO, A ESTA ALTURA DE JUEGO DEBERÍAN ESTAR PARALIZADO.

R. Yo no sé. Uno supone que sí. Con un precio tan bajo, uno supone que eso es una señal muy clara de que hay que parar.

También depende mucho de las expectativas de los productores. Si los productores creen que esto es un fenómeno de un día o de dos días, y que en breve vamos a tener precios de veinte y tantos, y que en veinte y tantos antes ellos estaban produciendo, entonces preferían producir que cerrar, y entonces se van a aguantar.

Ahora, puede que por la capacidad física no sea posible, porque se llenen todos los almacenes y sencillamente no tengan donde colocarlos. Eso significa que tendrían que parar la producción, y asumir los costos enormes de reiniciar la producción de nuevo.

P. EN EL CASO HIPOTÉTICO DE QUE SE TENGA QUE REGALAR ESE PETRÓLEO, Y CON EL COSTO FINANCIERO QUE TENDRÍA PARA LAS GRANDES EMPRESAS PETROLERAS, ¿ESO PODRÍA PROVOCAR EN EL FUTURO, POR UN PROBLEMA DE COSTO, ¿UNA INFLACIÓN DE PRECIOS POR EL PETRÓLEO?

R. No entiendo el escenario. explícame por qué.

P. O SEA, ¿HAY ALGÚN POSIBLE ESCENARIO EN EL QUE ESTA CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO PODRÍA PROVOCAR EN EL FUTURO UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE LOS PRECIOS DEL CRUDO?

R. En un escenario en el cual la capacidad de extracción se deteriore de manera muy dramática y que haya una recuperación de la demanda muy intensa, en un plazo muy corto. En ese escenario, entonces, los precios se disparan.

Ahora, el problema es que vienen de un punto tan bajo, en el... ¿qué significa dispararse? Si sube de 5 a 30, sería un disparo impresionante, pero sigue siendo un precio al que los mercados están acostumbrados. En lo que no están acostumbrado es a un precio de 5 o de 10.

Si, eso es un escenario de incrementos muy intensos, pero no veo posibilidad de que el precio del petróleo pueda colocarse muy por encima de eso en lo inmediato, aun con una rápida recuperación de la demanda.

P. PARA REPÚBLICA DOMINICANA ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?

R. Una repuesta inmediata, la respuesta automática, es que es muy buena noticia. Porque estamos hablando de que la factura petrolera representa entre un 15% y un 20% de las exportaciones totales. Y cuando tú tienes un derrumbe de un precio tan clave en la economía como los combustibles, tú tienes un alivio significativo en las cuentas externas, en un momento en que están muy estresadas.

Y tú vas a tener un alivio para los consumidores, con precios muy bajos. Por lo tanto, el ingreso disponible de las personas y las empresas van a ser mayores.

Esa, digamos, es la respuesta automática.

Pero una respuesta más exigente, que ve más allá de lo inmediato, es que podría estar significando un nivel de depresión económica tan violenta a nivel global que la buena noticia del bajo precio termina siendo muy opacada, por las perspectivas globales de crecimiento. Y apuntarían a un derrumbe mucho más profundo de la demanda de bienes y servicios del país.

O sea, que estaríamos estar proyectando un derrumbe de las exportaciones, aún de las más resilientes, como las nacionales. Porque las más vulnerables son las de las zonas francas, y el turismo.

Podría estar significando una caída muy grande en el nivel de actividad económica, cuyo efecto más que compensa la caída en el precio del petróleo. Hay que ver más allá de la curva.

P. PARECE, EN ESE CONTEXTO, UN REGALO ENVENENADO.

R. Exactamente. Es una forma de decirlo.

Alégrate que los precios están bajos, eso puede significar una cosa... ¡tus gastos se tumban!, pero los ingresos podrían caer mucho más, por las mismas causas que están tumbando esos gastos.

P. OTRO ASPECTO QUE SE ME OCURRE PREGUNTARTE. EN ESAS MISMAS MEDIDAS, ¿CAERÍAN LOS IMPUESTOS POR LOS HIDROCARBUROS QUE COBRA EL ESTADO?

R. No. Dos tercios de las recaudaciones tributarias por impuestos a los hidrocarburos son impuestos específicos, por el consumo, no por el precio. Por lo tanto, digamos, por cada unidad vendida se va a recaudar lo mismo.

Por lo tanto, la caída en los ingresos no es tan violenta como la caída en los precios.

P. ¿EN QUÉ PORCENTAJE CREES QUE PUEDE SER?

R. No sé. No hay datos, siquiera, para hacer proyecciones. Los eventos están sucediendo en este momento. No se sabe lo que va a pasar.