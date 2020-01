Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra inaugura laboratorio de eficiencia energética y energías renovables

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) inauguró las instalaciones de su nuevo «Laboratorio de Eficiencia Energética y Energías Renovables», el cual cuenta con cuatro módulos experimentales a escala real y un sistema fotovoltaico, siendo el primero en el país con estas características.

El doctor Plácido Gómez, viceministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) manifestó que “la inauguración de estas instalaciones tiene una alta relevancia no solamente para República Dominicana, sino a nivel internacional, ya que, si consultamos los objetivos de desarrollo sostenible, el número siete es Energía asequible y no contaminante, justamente de eso se trata este proyecto”.

También destacó que la PUCMM “es la mejor del país entre las instituciones de educación superior para la gestión de los proyectos, incluyendo a los laboratorios y a los centros de investigación, aquí hay gente de verdad comprometida”, agregó Gómez.

Los doctores Juan Faxas y Letzai Ruiz, investigadores principales del proyecto, destacaron que esta iniciativa impacta de forma positiva la economía y el medio ambiente mediante el ahorro energético, el cual se mostraría en la reducción del monto reflejado en la factura eléctrica. Al mismo tiempo, compartieron que es importante la vinculación entre la universidad y la empresa para lograr estos resultados.

En tanto, el doctor Kiero Guerra, vicerrector de Investigación e Innovación de esta academia, durante el acto resaltó que “este proyecto logró captar el interés de empresas dominicanas para colaborar, y sus frutos no solo van a ser resultados científicos en la materia de nuevas publicaciones y reconocimientos con la comunidad científica internacional, sino que representan un aporte al sector de energía renovable y al sector empresarial”.

También integran el equipo el ingeniero Julio Ferreira y el doctor Víctor González co-investigadores del proyecto COMFA-CT; doctor Néstor Guerrero y doctor Francisco Ramírez, co-investigadores del proyecto ACCUSOL. Así como los estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica Nelson Isaac Ramos Jiménez y Luis Geraldo Montero.

La infraestructura promete ser un espacio propicio para llevar a cabo investigaciones sobre el comportamiento térmico y lumínico real de sistemas de fachadas, y estudiar la mejora de la eficiencia en sistemas de aire acondicionado, cuya energía es suplida por paneles fotovoltaicos.

Este laboratorio servirá para prestar servicio a empresas del sector de la construcción, para caracterizar térmicamente sus materiales o sistemas constructivos, así como para que estudiantes de grado y postgrado puedan desarrollar sus trabajos de investigación.

Además, dispone de una serie de sensores en cada uno de los módulos para mediar diferentes variables: consumos de energía, temperatura ambiente, humedad relativa, CO2, iluminación, temperatura superficial, flujo de calor y velocidad del aire. Los módulos también poseen un sistema de climatización, que posibilita mantener la misma temperatura en el interior y realizar comparativas del consumo energético entre las distintas células de ensayo.

Junto a las instalaciones del laboratorio se encuentra una estación meteorológica que registra variables medioambientales como: dirección del viento, velocidad del viento, temperatura del aire, humedad relativa, radiación solar, sensación térmica, índice de calor, lluvia, entre otros.

Este laboratorio, es resultado de dos proyectos de investigación científica que se encuentran en su fase de cierre y fueron realizados con el apoyo de dos importantes fondos de investigación. Uno de ellos con el MESCyT a través del Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCyT), y el segundo con ERANet-LAC (Network of the European Union, Latin America and the Caribbean Countries on Joint Innovation and Research Activities).

Estos proyectos son: el COMFA-CT (Validación del comportamiento térmico y lumínico de prototipo de fachada para climas tropicales mediante la utilización de softwares de simulación y experimentación en células de ensayo) y el proyecto ACCUSOL (Elaboración de sistemas novedosos de enfriamiento/calefacción para edificaciones con la aplicación de células fotovoltaicas, colectores solares y acumuladores de calor). El primero de ellos, fue realizado bajo la asesoría de expertos de la universidad Politécnica de Madrid y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Mientras que el proyecto ACCUSOL, se llevó a cabo mediante un consorcio de investigación con la Wrocław University of Science and Technology (WRUT); la Universidad Adolfo Ibañez (UAI); y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

Las investigaciones realizadas por un equipo de seis investigadores de la Madre y Maestra, han contado con la participación de estudiantes de distintas carreras que han laborado como asistentes de investigación de los proyectos. La inauguración tuvo lugar el miércoles 15 de enero de 2020 en el Campus de Santo de Santo Domingo.