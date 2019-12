$!Por qué el Bitcoin puede ser la mejor inversión de la década

Estamos a unos cuantos días de que termine la década y una inversión increíblemente volátil que ha destacado del resto como la mejor fue sin duda el Bitcoin (XBT), la criptomoneda más popular y aceptada.

La cotización de esta “moneda virtual”, con la que se puede adquirir productos y servicios, ha protagonizado un asombroso rebote de más de USD 3,350 durante el 2019, luego de iniciar en enero con un valor cercano a los USD 3,800 por unidad, hasta superar los USD 7,150 USD (unos 135, 000 pesos mexicanos) en los que se movía pasando el mediodía.

Si bien eso está significativamente por debajo de su precio máximo histórico, de poco menos de USD 20,000 en diciembre de 2017, no hay comparación con las fracciones de centavo que costaba hace once años cuando surgieron.

Según un informe reciente de Bank of America (BofA), si un usuario invirtió un dólar en bitcoin al inicio de década, ahora valdría más de 90,000, lo que no significa que no existan riesgos, pues sigue siendo una inversión altamente especulativa.

El ejemplo más reciente ocurrió en noviembre pasado, cuando el Bitcoin se hundió a un mínimo de seis meses, perdiendo hasta 9% y cotizando en 6,929 dólares, después de que el Banco Popular de China, con sede en Shanghai, endureció su postura regulatoria sobre las monedas digitales, advirtiendo precisamente sobre los riesgos de emitirlas u operar con ellas.

Curiosamente, dicho llamado se produjo un día después de que el banco central del gigante asiático se alistó para lanzar al mercado su propia moneda digital.

En cuanto a sus constantes repuntes, de acuerdo a expertos el principal factor está en que cada vez más minoristas están aceptando el bitcoin como forma de pago; incluso, varias empresas de inversión e intercambios han lanzado el comercio de futuros para Bitcoin, una medida que ayudó a legitimarlo.

Otro situación fue el lanzamiento planificado de Facebook de su moneda digital “Libra” a mediados de año, lo que ocasionó un alza al valor del Bitcoin y otras criptomonedas en la mente de muchos inversores.

El informe BofA enumera otros factores de lo que ha sido una década salvaje para los mercados, una que ha visto recuperarse las existencias de las profundidades de la Gran Recesión y alcanzar nuevos máximos a pesar de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, ataques contra el gobierno federal. Reserva del presidente Trump, preocupaciones sobre el brexit y una desaceleración en Europa, así como un continuo malestar en Japón.