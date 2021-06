$!Preocupa a ferreteros aumento en más del 50 por ciento de los materiales de construcción

La Asociación de Ferreteros del Cibao, manifestó hoy su preocupación, debido al aumento “desproporcionado”, que en ocasiones alcanza el 80 por ciento, en los materiales de construcción.

La denuncia la planteó este sábado el vicepresidente de la asociación, el comerciante Ulises Guzmán, quien dijo que la situación es insostenible y considera que el gobierno debe intervenir.

Guzmán aseguró que en sentido general los efectos ferreteros han subido en más de un 50 por ciento, mientras no ve que algún sector del gobierno reaccione para ponerle un coto a estas alzas, a veces, piensa, injustificadas.

“Están subiendo de manera alarmante, por un lado, y, por otro lado, sin medir nada, porque no hay sustento. Yo pienso que el gobierno debe intervenir’’, dijo el comerciante.

“De manera abusiva, puedo decirlo, tanto los industriales como los importadores están acabando con la gallina de los huevos de oro que es el consumidor, que después de todo es quien nos mantiene y nos dan la comida diaria. Esos importadores deben pensarlo muy bien, porque podemos cerrar esa cadena de compra y venta’’, denunció.

El dirigente ferretero considera que los intermediarios están aprovechando la coyuntura de crisis para empujar estas alzas desproporcionadas que no se pueden justificar. “Estamos jugando como hasta ver el nivel de aguante del pueblo. Hasta ver si el pueblo sigue aguantando; van a seguir ganando dinero, cuando ya no se pueda más, que matamos la gallina de los huevos de oro, que no quieran comprar, entonces nos vamos a preocupar”, manifestó.

El comerciante considera que el costo del flete a nivel internacional, que ha registrado alzas, puede influir, pero no en los niveles en que los precios se están comportando.

El costo de la varilla, por ejemplo, se ha incrementado en un 80 por ciento en los últimos 5 meses.

“Esa alza de la varilla es algo quien nos dio en la espina dorsal directamente, es un abuso desmedido de esos industriales, que como no tienen competencia porque han creado un monopolio nacional, lo que están haciendo es daño al comercio Ferrero”, denunció.

El block ha subido en más de un 50 por ciento, sin embargo, lo atribuye al precio que experimentan los agregados que supera el 50 por ciento y al cierre de muchas minas.

La funda de cemento ronda los $400 pesos.

El sector ha tenido también que enfrentar escasez de muchos productos, debido a que la demanda no ha sido abastecida, por los efectos de la pandemia que ha obligado a un cese parcial en las operaciones de las industrias.

Considera que, a los importadores e industriales, debería preocuparles la situación de aumentos en el sector.

“Debiéramos estar todos preocupados tanto los importadores como los industriales también, porque después de todo nosotros nos beneficiamos del consumidor final.”, reflexionó.

Sin embargo, el precio “alarmante” en los efectos y materiales para la construcción, no han provocado una merma importante en los proyectos de construcción, lo que el comerciante atribuye a las remesas que llegan desde el exterior.