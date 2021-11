$!Presentan estudio-diagnóstico “Sostenibilidad de la Industria Cementera en República Dominicana”

La industria cementera en la República Dominicana está compuesta por seis empresas con una inversión aproximada de US$1,270 millones y con una capacidad instalada de 7.8 millones de toneladas.

De acuerdo al estudio-diagnóstico “Sostenibilidad de la Industria Cementera en República Dominicana”, en el país se producen 5.1 millones de toneladas métricas de cemento y la demanda de cemento en el país ronda las 4.4 millones de toneladas métricas aproximadamente.

La industria comercializa el cemento en fundas en un 75 % y a granel en un 25 % y exporta el 11 % de su producción.

Además, genera más de 10,000 empleos directos e indirectos, de los cuales el 96 % el personal es dominicano.

El objetivo del estudio-diagnóstico “Sostenibilidad de la Industria Cementera en República Dominicana” es analizar los instrumentos y procesos de las empresas para incorporar los aspectos ambientales, sociales y económicos en su negocio; y así tener información detallada del sector respecto a su contribución en materia de sostenibilidad en la República Dominicana.

“La sostenibilidad empresarial es un eje transversal en las estrategias definidas e impulsadas por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)”, indicó Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la AIRD.

Dijo que los industriales son conscientes de que, sin la creación de valor económico, social y medioambiental a mediano y largo plazo es muy difícil garantizar el crecimiento económico, la competitividad, la permanencia de las empresas, la rentabilidad de las mismas.

“Producir y hacer negocios es tan importante como el marco en que los desarrollamos”, explicó.

Añadió que la sostenibilidad es compromiso social, pero es también una apuesta a la permanencia de la industria, de sus aportes a la sociedad en que desarrolla sus actividades, de la rentabilidad para sus socios, de la generación de empleos, en fin, del bienestar económico y social al que todos aspiramos.

Precisó que las empresas que conforman la Asociación Dominicana de Cemento Portlant (Adocem) exhiben los más altos parámetros internacionales posibles y que permiten decir que son industrias sostenibles.

“En el estudio ustedes podrán conocer la gobernanza de la industria, los estándares de calidad, el valor estratégico que da al empleo, las prácticas de inversión social, el cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de las normativas ambientales, el compromiso con la economía circular y el coprocesamiento, el apoyo a la conservación y a la biodiversidad, el trato de la seguridad en sus procesos productivos, de salud, entre otros muchos aspectos”, explicó Circe Almánzar.

En la actividad habló Félix González, presidente de Adocem, quien manifestó que: “A inicios de este año nos propusimos el obtener indicadores puntuales, juntos como sector, sobre los demás elementos que componen la sostenibilidad y no solo el relativo al medio ambiente y el cambio climático. En ese tenor llevamos a cabo este primer estudio de sostenibilidad que presentamos hoy, el cual recoge indicadores que son fundamentales para nuestros procesos de mejora continua, pues siempre hemos entendido que lo que no se mide no puede controlarse y mucho menos gestionarse”.