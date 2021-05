$!Pro Consumidor activa operativo con miras a las ventas por el Día de las Madres

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, anunció que a partir de mañana lunes activará un gran operativo para vigilar las ofertas, publicidad y promoción de los productos ofertados en comercios durante la celebración del Día de las Madres.

Alcántara aseveró que no permitirá que un proveedor publicite ofertas que no corresponden con el artículo que está vendiendo en el punto de venta o no cumplan con las características y calidad de lo que establece la normativa de protección de los derechos del consumidor.

“Incrementaremos las acciones de inspección y vigilancia para evitar que comerciantes comentan abusos en contra de los consumidores”, precisó.

Dijo que, para los fines, se hará un despliegue masivo con el personal de Análisis de Publicidad y Precios, Buenas Prácticas Comerciales e inspectores para constatar que los artículos, detalles y productos tengan los precios a la vista, además de verificar que se respeten las ofertas que se tengan al público en general, indicó un comunicado de prensa.

“Este despliegue se hará en gran parte del territorio nacional y vigilaremos que los comercios respeten la Ley 358-05 de Protección al Consumidor”, agregó el funcionario.