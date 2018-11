$!Pro Consumidor llama a proveedores a cumplir obligaciones durante Black Friday

La directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Anina Del Castillo, llamó este jueves a dueños de comercios a cumplir con sus obligaciones por auge de ventas en Black Friday y la temporada navideña.

Mediante rueda de prensa, Del Castillo expresó que en esta época a los consumidores se les recuerda que las compras no deben ser emocionales, porque eso puede afectar el presupuesto e incluso generar un gasto innecesario. “Por tanto el tema de esta campaña es “Si lo necesitas cómpralo”, con el fin de hacer un llamado a no comprar lo que no sea necesario”.

A su vez, la funcionara indicó que en ocasión del aumento de las ventas que se realizan por motivo del Viernes Negro y de las compras navideñas, también se les recuerda a todos los proveedores sus deberes y responsabilidades en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales de la Ley No. 358-05, de Protección al Consumidor.

“Tanto en este Viernes Negro y La Navidad que recién se aproxima, los productos y servicios que se comercializan deben tener la mayor información posible, para que los consumidores tengan mejores decisiones de compra, por lo que exhortamos a los comerciantes a seguir los lineamientos que establece la normativa y las Buenas Prácticas Comerciales”, manifestó la funcionaria.

Al respecto, puntualizó que la ley estipula que los bienes tengan los precios visibles, que se debe entregar al consumidor o usuario una factura escrita timbrada con indicación de los productos comprados, así como la Garantía del bien o servicio, la cual debe indicar periodo de vigencia, servicios técnicos, piezas y repuestos y exclusiones que apliquen.

En cuanto a las ofertas, sostuvo que los proveedores deben informar de forma clara en qué consisten las posibles restricciones a las ofertas y disponer de un medio objetivo donde el consumidor pueda verificar tales restricciones y que las mismas no dependan de ventas atadas.

Asimismo, que está prohibido añadir a los precios indicados cargos adicionales que no hayan sido previamente informados en la oferta, que cumplan y respeten los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás condiciones conforme a las cuales la oferta haya sido publicitada.

“En esta festividad del comercio, los proveedores deben garantizar la disponibilidad de los productos y servicios ofertados, informar el volumen y/o cantidad de artículos disponibles en la oferta y si existen limitaciones o condiciones por persona, además de advertir sobre cualquier elemento que pueda constituir un riesgo a la salud o seguridad del consumidor, subrayó la directora de Pro Consumidor.

Otro aspecto importante, que enfatizó la funcionaria, es la de garantizar la seguridad del establecimiento comercial conforme a la reglamentación técnica vigente y disponer y exhibir el sistema de quejas y reclamos a través del Libro de Reclamaciones de Pro Consumidor, el cual recoge todos los aspectos obligatorios para dar respuesta a los reclamos de los consumidores.

Finalmente exhortó a los consumidores a seguir las recomendaciones que ofrece el organismo estatal para que ejerzan mejores decisiones de consumo a través del Portal institucional www.proconsumidor.gob.do y las redes sociales @ProConsumidorRD, y en cuanto a los propietarios de establecimientos comunicarse con el Departamento de Buenas Prácticas Comerciales, al teléfono 809-472-2731 ext. 341-344 o envíe un correo a bpc@proconsumidor.gob.do.