$!Productores de pollo desmienten escasez de la carne

SANTO DOMINGO. En la República Dominicana no existe tal escasez de la carne de pollo como se ha estado denunciando, de acuerdo a productores y comercios consultados por Diario Libre. Sin embargo, la demanda de la carne blanca ha estado aumentando por encima del promedio prepandemia, de acuerdo la Asociación Dominicana de Avicultores (ADA).

“La oferta de pollo ha venido creciendo todos los meses. Inclusive, en los últimos cuatro meses el país ha estado consumiendo más pollos que los que se consume en diciembre. O sea, estamos hablando que, en el último año previo a la pandemia, en promedio, se consumían 17.5 millones de pollos al mes, ahora rondan los 18,300,000 en igual periodo”, indicó Gregory Marte, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Avicultores (ADA).

Marte explicó que el sector avícola hizo un acuerdo con el Gobierno dominicano que concluye en septiembre, a través del cual se comprometieron a mantener la libra de pollo a RD$39.00 en granja.

“Nosotros hicimos un acuerdo con las autoridades de vender el pollo en granja a RD$39.5 y el precio del huevo a RD$4.95, el huevo ya bajó de ese precio y está más o menos a RD$4.00”, expresó.

El ejecutivo de la ADA aclaró que todas las empresas organizadas mantienen el precio acordado, pero que los pequeños productores individuales no asociados no han respetado ese acuerdo y como existe una demanda no programada de pollo, lo que le ha permitido vender a precios mucho más elevados.

Ante la detección de la peste porcina africana en 11 provincias del país, Marte aseguró que, si la gente deja de comer cerdo, la carne blanca que le queda al lado es la de pollo, lo que podría crear un desbalance en la oferta programada y la demanda.

“Aunque la industria tiene un compromiso de mantener el precio y a nivel de supermercado está estable, los demás canales de comercialización pueden experimentar un alza por esa demanda no programada”, indicó.

El representante de la Asociación Dominicana de Avicultores (ADA) advierte que si no se hace un gran trabajo con el tema del cerdo en el país para que la gente sepa que es seguro comerlo y los consumidores se moverán de una carne a otra, creando un desbalance momentáneo que termine afectando el precio.

Comercios consultados por Diario Libre este martes indicaron que venden la libra de carne de pollo entre RD$65.00 y RD$80.00.

“La gente tiene mucho demandando más la carne de pollo. El precio que nosotros tenemos es a RD$80.00 la libra porque nos la están trayendo a RD$55.00”, indicó el representante de un Minimarket en el Sector Altos de Arroyo Hondo.

De su lado, el presidente de la Asociación de Pequeños Productores Avícola Moca-Licey (Approamoli), Ambiorix Cabrera, dijo a Diario Libre que no existe escasez de pollo, señalando que en la actualidad se están produciendo más pollos que antes.

“Lo que ha pasado con la carne de pollo es lo siguiente, como las carnes de cerdo y la de res están tan cara, la gente se está pasando a consumir el pollo. Hemos aumentado la producción de pollo. Agregamos 1.5 millones más de lo que acostumbrábamos a criar”, expresó.