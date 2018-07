Productores y procesadores de frutas exhortan al Gobierno a incrementar inversión en el sector

SANTO DOMINGO. El Clúster de Productores y Procesadores de Frutas Dominicanas (PROFRUDOM) exhortó al gobierno a realizar “un poco más de inversión” en la producción frutícola del país. Según afirma, “ya no se justifica que dinero del presupuesto de la nación se esté utilizando para comprar pulpas importadas” para el desayuno escolar, cuando se puede producir en el campo dominicano y generar empleos en la zona rural.

El presidente del Clúster, César Aybar, dijo que el presidente Danilo Medina ha invertido mucho dinero en el sector empresarial que tiene que ver con la producción de frutas, pero que no obstante “se requieren más inversiones” para convertir el país en una potencia exportadora de frutas y pulpas a mercados de la región.

“No podemos, no se justifica que del presupuesto de la nación se esté utilizando dinero para comprar pulpas importadas para un programa social”, expresó Aybar, y agregó: “Ya no se justifica, antes sí porque no estaban dadas las condiciones para que los fruticultores se conviertan en suplidores del desayuno escolar”.

Dijo al mandatario que, en caso de que haga falta un poco más de inversión, “vale la pena hacerla porque ese dinero del presupuesto genera desarrollo si se invierte para el consumo de la producción nacional”.