$!Proponen alianza para estabilizar precios de canasta en RD

El presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) felicitó al Gobierno dominicano por anunciar medidas tendentes a estabilizar los precios de la canasta básica, pero considera que para lograr un mayor impacto debe utilizar los canales naturales de distribución de los productos de primera necesidad, a través de una alianza público-privada “ganar, ganar”.

Antonio Cruz Rojas, presidente de Conacerd, explicó que la alianza debe ser entre el Ministerio de Agricultura, en representación de los productores nacionales; el Inespre para manejar los espacios físicos y para la estabilización de los precios, y el Conacerd, quien manejará la comercialización y distribución de la producción nacional.

Indicó que Conacerd cuenta con una membresía nacional que supera las 14,365 mipymes de servicio esenciales, los cuales convocará a través de su call center para que reciban, a crédito o al contado, los productos y los vendan a precios asequibles cumpliendo con los requisitos acordado en los términos de la alianza, la cual contemplara régimen de consecuencias para aquellos propietarios de negocios que la violen.

“Los canales naturales de distribución nacional son los colmados, Minimarkes, supermercados, almacenes, surtidoras y los ventorrillos, los cuales suplen todas las necesidades de los consumidores de menores ingresos”, dijo.

Aseguró que estos canales naturales no pueden ser reemplazo por las Bodegas Móviles populares, las cuales como dije no son la solución para abaratar los precios de la canasta básica familiar, debido a que son improvisado y no obedecen a una planificación para responder la demanda del mercado, plantea Cruz Rojas.

Añadió que el presidente Luis Abinader ha dado muestra de que quiere manejar el país con equidad, justicia y transparencia, por lo que solicita que incluya en su agenda el reconocimiento que merece ese hombre de trabajo que labora más de 18 horas diarias en la cadena de distribución de productos.