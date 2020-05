Puntacana Resort & Club se prepara para reabrir sus puertas el primero de julio de 2020

Puntacana Resort & Club anunció que previo a su reapertura programada para el 1 de julio, están redefiniendo y reforzando nuevos estándares de limpieza y seguridad, alineados con los protocolos para enfrentar el COVID-19, cumpliendo con los más altos estándares y certificaciones internacionales, en sus hoteles The Westin Puntacana Resort & Club, Four Points By Sheraton y Tortuga Bay.

En un comunicado de prensa, informó que se apoyarán en la tecnología para brindar un servicio más seguro y evitar el contacto físico, por lo que a través de su página web www.puntacana.com y su App Móvil Puntacana Resort & Club, sus huéspedes podrán hacer todos los procesos de check-in y check-out en línea, pagos con cargo a las habitaciones, acceso a todos los menús, hacer reservaciones en restaurantes y conocer todas las amenidades que ofrece el resort. Además, habilitarán un servicio de conserjería virtual vía Whatsapp para atender los requerimientos de los huéspedes de manera personalizada.

Están reforzando e implementando rigurosos protocolos de limpieza profunda, nuevos métodos de desinfección y tecnología avanzada en sus habitaciones, cocinas, espacios públicos y en áreas de alto flujo de personas.

“La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes y colaboradores siempre ha sido nuestra mayor prioridad, por lo que, desde el comienzo de esta situación de salud global, hemos estado trabajando en la implementación de nuestro nuevo protocolo de higiene y salud que hemos llamado “Adopta la Nueva Normalidad”, un programa que integra nuestros procesos de limpieza e higiene en todo el complejo, desde antes de la llegada hasta la salida del huésped”, expresó Alberto Abreu, vicepresidente de Hospitalidad del resort.

A los huéspedes que lleguen a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, se les ofrecerá el servicio VIP y un vehículo privado del hotel les recogerá. Todos los vehículos utilizados para la transportación de los huéspedes serán desinfectados con frecuencia; los choferes mantendrán en todo momento las medidas de distanciamiento y el uso de mascarillas; también se desinfectarán los equipajes con productos de amplio espectro.

Parte de los procedimientos en las operaciones diarias del resort será mantener el distanciamiento físico por lo que, se han instalado señalizaciones en el piso; la recepción y otras áreas de contacto contarán con divisores de protección para promover un nivel adicional de precaución; uso de mascarillas y gel desinfectante; se le tomará la temperatura a todo el que ingrese a la propiedad.

En las áreas de restaurantes se disminuirá a un 50% su cantidad de puestos, las mesas serán separadas por 2.5 metros y todo será a la carta. Los menús serán digitales y en pizarras físicas para evitar el uso de impresos

Habrá protocolos de distanciamiento entre habitaciones, alternando su ocupación. Se colocarán toallitas desinfectantes en la habitación; después del check-out, las habitaciones y aires acondicionados se someten a un proceso riguroso de desinfección y limpieza profunda.

El proceso de salida o check-out será vía correo electrónico y el huésped deberá depositar las llaves de la habitación en un buzón disponible en el Lobby para luego pasar a ser higienizadas.

Las áreas de golf, spa, tenis y otras amenidades seguirán los rigurosos protocolos de los hoteles y adicionalmente implementarán procesos específicos para sus labores, como el uso de carritos de golf para una sola persona y los mismos recibirán higiene y desinfección continua; la visita al gimnasio deberá ser por medio de una solicitud con un máximo de dos personas por turno y tendrán un tiempo limitado para dar oportunidad a otros huéspedes.

Protocolo con los colaboradores

A los colaboradores se les hará control de temperatura antes de ingresar a la propiedad y dos veces al día durante su jornada laboral; deberán utilizar mascarilla y guantes y están recibiendo capacitación rigurosa sobre protocolos de higiene y salud, enfatizando la importancia del distanciamiento social, el lavado de manos y reforzando los nuevos estándares de servicio.

Puntacana Resort & Club trabaja en seguimiento a las medidas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), World Travel &Tourism Council (WTTC) y el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Además de los estándares recibidos de Marriott International, Leading Hotels of The World y Six Senses Spa, en combinación con los procedimientos y protocolos de Grupo Puntacana”.

Puntacana Resort & Club también está acreditado internacionalmente por la certificación Saniconsult, quienes verifican la higiene y la seguridad alimentaria de sus bares y cocinas, la prevención de bacterias en las habitaciones, y la verificación y control de calidad del agua en sus piscinas y jacuzzis. Como también cuentan con la importante certificación internacional de calidad ISO 9001, quienes avalan los altos estándares de calidad de sus hoteles.