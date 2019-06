$!Rafael Paz: “El reto competitivo de RD es adaptarse a las grandes transformaciones”

Al enumerar los distintos avances que se han logrado en República Dominicana para hacer que las empresas sean más competitivas y se facilite aún más la forma de hacer negocios dentro y fuera del país, el director del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, manifestó que “la competitividad es un reto constante, por lo que hay que continuar trabajando e innovando en este sentido”.

El funcionario señaló que en el marco del Consejo Nacional de Competitividad ya se han realizado más de mil reuniones de trabajo y se han logrado 110 medidas a favor del desarrollo nacional y orientadas a cinco sectores, tales como: Economía, Industria, Agricultura, Turismo y Zonas Francas.

Expresó que con esas medidas se busca atacar la burocracia y promocionar las exportaciones para mejorar el desarrollo de la gente en el país.

En ese sentido, indicó que la competitividad es un tema transversal que toca muchas políticas, por lo que a veces los países tienen contextos determinados, dentro de los cuales lo único que hay que hacer es trabajar.

“Yo me he dedicado a trabajar en ese sentido sin descanso y el sector privado que está sentado en esa mesa, ha visto fruto, por eso se sienta cada vez de manera entusiasta en la mesa porque hay resultados tangibles, obviamente, y aveces muchas personas no entienden esto, el reto de la competitividad es un reto constante, el país no llega a un punto de desarrollo en términos competitivos, los paíse competitivos están innovando constantemente haciendo transformaciones y mejorando procesos”, expresó.

Destacó que Singapur es el país que mayor crecimiento ha tenido en su competitividad en 50 años, y consideró que lo ha logrado por su resiliencia como país que ha sabido adaptarse a todas las transformaciones internacionales y las ha aprovechado.

“El reto competitivo de la República Dominicana es adaptarse a las grandes transformaciones de la cuarta revolución industrial y es competir con los países de Centro América”, resaltó Paz.

Sobre los avances, informó que hay un informe de competitividad regional, que ha sido emitido por un organismo internacional, que indica que la República Dominicana ha sido el país de mayor crecimiento en términos competitivos desde el año 2012 al 2019, de todos los países de Centro América y de Latinoamérica con un crecimiento de 4.31.

“En ese período superó a Guatemala, a Honduras, al Salvador, a Nicaragua, que era el único que estaba por detrás de él y se coloca junto a Costa Rica y Panamá como los tres países más competitivos de la región. Pero además de todo, se acerca al Top Ten de la Latinoamérica en términos competitivos, es decir, República Dominicana, dentro de sus contextos y sus retos, ha ido haciendo transformaciones importantes. Que tenemos todavía muchas cosas pendientes, claro que sí y eso va a requerir de la buena voluntad de los dominicanos y del trabajo constante del sector privado y del gobierno y de hacer sacrificios importantes también”, expresó Paz.