$!Realizarán segundo Congreso Internacional en Estrategia Legal

El Instituto OMG anunció la segunda edición del Congreso Internacional sobre Estrategia Legal (CIEL), que tendrá como tema central los contratos, con especial énfasis en Fintech y contratos inteligentes. Al evento se espera asistan cerca de 200 profesionales de las áreas de negocios, economía, tecnología y derecho.

CIEL se celebrará del 31 de julio al primero de agosto en el Hotel Real Intercontinental de Santo Domingo y es una conferencia bienal, líder mundial en la disciplina de Estrategia Legal, que reúne a expertos internacionales de la comunidad académica y profesional de distintas áreas.

“Las tecnologías emergentes están cambiando la forma como los contratos se negocian, se concluyen, se gestionan y se ejecutan. Este panorama nos lleva a repensar cómo los estrategas legales y de negocios tendrán que enfrentar nuevos desafíos y oportunidades. Tomando esto en cuenta, hemos convocado a reconocidos expertos, académicos y profesionales a CIEL para discutir cómo los contratos pueden ser utilizados para el cumplimiento de los objetivos de negocios”, señala Leonel Melo Guerrero, director del Congreso y presidente de OMG.

Belkis Guerrero, rectora del Instituto OMG, agrega que es de vital importancia que existan estos escenarios donde expertos nacionales e internacionales converjan en un análisis académico y práctico de nuevas tendencias que procuren un desenvolvimiento más efectivo y eficiente de sus objetivos de negocio con miras al desarrollo sostenible de las naciones.

Entre los conferenciantes internacionales confirmados se encuentran los profesores Katharina Pistor (Columbia University), Francesco Parisi (Università di Bologna, University of Minnesota), Eyal Zamir (Hebrew Univeristy of Jerusalem), Thomas D. Barton (California Western School of Law), así como las expertas Nydia Remolina (Singapore Management University), y Mari Tomunen (Finlandia).

CIEL 2019 se guiará por un enfoque multifacético, tomando en cuenta 4 ejes: Fintech y contratos inteligentes, análisis económico, estrategia contractual y gobernanza contractual.

Instituto OMG

Es una iniciativa de la Fundación OMG, que fue fundada en el año 2008, bajo la premisa de promover un pensamiento independiente y la formulación de estrategias en aspectos legales, relacionados con el desarrollo de las naciones. El IOMG fomenta la investigación científica y la enseñanza, generando conocimiento e innovación y formando bajo los más altos estándares educativos. En la actualidad ofrece la Maestría en Estrategia Legal, la Maestría en Derecho Público Económico e iniciará en septiembre de este año la Maestría en Derecho de las Transacciones de Negocios.