Realzan potencial económico en el turismo accesible

SANTO DOMINGO. La socia fundadora de Dominican Acces, Adis Ozuna, destacó que República Dominicana se está perdiendo parte del mercado de turismo para personas con necesidades especiales, que en Estados Unidos mueve unos US$6,000 millones cada año.

“Nos estamos perdiendo captar al menos una pequeña parte de ese turismo de Estados Unidos, que es nuestro principal emisor, porque una persona con discapacidad lo hace con base a que sus necesidades estén cubiertas porque ello define el viaje de una familia completa”, dijo Ozuna.

En este sentido, aclaró que no solo se trata de pensar en personas que tienen alguna discapacidad, sino necesidades especiales en general, como personas con obesidad, así como movilidad reducida o adultos mayores.

“Todavía no se ve una política clara para atender a ese mercado, y no importa cuantas adecuaciones tengas si no se dan a conocer”, dijo al destacar la importancia, no solo de la protección legal al turismo accesible, sino a su promoción.

De tal forma, junto a la Red Española y a la Iberoamericana de Turismo Accesible, Dominican Acces prepara para este jueves 28 y viernes 29 un ciclo de formación para sensibilizar sobre la necesidad de la accesibilidad en instalaciones turísticas. El IV Congreso de Turismo Accesible: Adaptándose a la Diversidad del Mercado, se llevará a cabo en el marco de la XXII versión de la Bolsa Turística del Caribe.