$!Rechazan propuesta de subir a 65 años edad de retiro; dicen RD no está preparada

La Adafp asegura que sería positivo para el sistema ajustar de forma progresiva y automática la edad de retiro para los más jóvenes conforme a la expectativa de vida en el país. Calcula que retrasar un año la edad de jubilación generaría una mejora de entre el 2 % y 3 % en la tasa de reemplazo, que es el porcentaje que representa la pensión mensual respecto al salario estimado al momento de retiro.

Estima que retrasar la edad de jubilación de los 60 años actuales a los 65 años generaría una mejora de entre 12 % y 14 %.

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, no le parece atinada la propuesta de aumentar la edad de retiro por entender que la expectativa de vida en la República Dominicana no es la ideal para su aplicación.

“Eso se hace en los países desarrollados, donde la esperanza de vida promedio es 80 años, entonces, como es 80, en muchos de los países ha ido subiendo la edad de retiro a 63 años, a 64, 65, etcétera”, dice a Diario Libre el sindicalista.

De acuerdo a la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), la esperanza de vida al momento de nacer en la República Dominicana es de 74.47 años para ambos sexos. Si se segmenta, para las mujeres es de 77.15 y de 71.81 para los hombres.

La ONE destaca que para el año 2030 se habrá ganado aproximadamente dos años de vida en relación al valor actual de este indicador.

“Por eso no es de lugar plantear subir la edad de retiro en un sistema que no ha entrado en vigencia, porque en esos países que yo le digo, los sistemas han probado su eficacia en el tiempo, son sistemas maduros, que han comenzado a pagar pensiones por vejez, pero aquí todavía no se han comenzado a pagar pensiones por vejez, y por tanto no es tiempo de adelantarse a un tema como ese tan delicado, subiendo la edad”, observa Abreu.

En Francia, se intentó subir de 62 a 64 años la edad necesaria para recibir la pensión completa, como parte de una reforma al sistema de pensiones. La propuesta generó una extensa huelga y el Gobierno suspendió la discusión de manera “provisional”. De acuerdo al Banco Mundial, al 2019 la esperanza de vida promedio en ese país era de 83 años.

En Rusia hubo multitudinarias protestas en 2018 contra una propuesta de reforma para establecer un período transitorio desde 2019 hasta 2034 para llevar la edad de jubilación de las mujeres de los 55 años a los 63, y a los hombres de los 60 a los 65, con un periodo de transición hasta 2028.

Finalmente, se aprobó subir la de los hombres a los 65 años –como se propuso-, pero la de las mujeres a los 60. La esperanza promedio de vida en Rusia al 2019 era de 73 años, de acuerdo al Banco Mundial.

El sistema de pensiones de la República Dominicana administrado por la AFP apenas tiene 18 años en vigencia. Actualmente, la tasa de reemplazo promedio es de 30 %. La Adafp procura que suba a 60 %, con 25 propuestas que presentó ayer, de las que algunas implican modificar la ley de seguridad social y otras la adopción de una resolución.