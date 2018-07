Rector Intec: “Es vergonzoso condiciones de pobreza” pese a crecimiento económico

SANTO DOMINGO. El rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Rolando Guzmán, calificó como vergonzoso que una franja importante de la población, pese al crecimiento que ha experimentado la economía, siga teniendo condiciones de pobrezas y desigualdad que calificó de inaceptable.



Guzmán dijo que lo más frustrante es que todavía la sociedad dominicana tenga que lidiar con carencias que son ancestrales como la falta de energía eléctrica y las deficiencias de los sectores educación y salud, entre otros.

Guzmán, quien es doctor en economía, dijo que a esos inconvenientes se suman los problemas de seguridad vial y transporte, en la capacidad productiva, y de la seguridad social, los cuales persisten a lo largo del tiempo.



Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ Agenda que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el catedrático universitario dijo que hay que acelerar el paso en la búsqueda de soluciones, las que requieren la contribución de todos los sectores entre ellos el liderazgo político, social y empresarial.



Agregó que el país cuenta con un instrumento de planificación como lo es la Estrategia Nacional de Desarrollo que marca la ruta, además de los objetivos de desarrollo sostenibles, mientras se avanza en la creación y capacitación de recursos humanos.



“Es evidente que ha habido un proceso de crecimiento que para algunos ha significado una mejora sustancial, pero lamentablemente seguimos teniendo condiciones inaceptables como sociedad, condiciones de pobrezas y desigualdad que realmente son vergonzosas y que tenemos que superar“, ratificó el rector del centro de altos estudios.

“El crecimiento no ha sido para todos, y los estudios nos confirman eso, ha sido para, talvez muchos, pero no para todos, hay también muchos que tienen condiciones que no son dignas de un ser humano en pleno siglo XXI“, apostilló el reconocido académico.



Lamentó que fenómenos, como las fuertes lluvias que cayeron en el país la pasada semana, lo que hacen es desnudar una realidad que todos deberíamos saber y tener presente siempre.