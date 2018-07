Reforma Código Laboral ¿Por más empleos o menos derechos?

SANTO DOMINGO. Ahora, después de más de dos años, vuelve a colocorse sobre la mesa de discusiones el tema de la reforma del Código Laboral y los empresarios están muy motivados, pero no tanto así los sindicalistas, quienes aunque están de acuerdo con algunas modificaciones, entienden que la actual legislación es una conquista de los trabajadores.

Sobre esta reforma, el sector empresarial ha expresado que la misma es necesaria para poder aumentar el empleo formal y contribuir al desarrollo del país, pero de lo que se ha planteado sobre los puntos a modificar, los sindicatos de trabajadores entienden que se trata de eliminar derechos adquiridos por los trabajadores.

El pasado jueves, el ministro de Trabajo, Winston Santos, se reunió con los sindicalistas y los patronos para la búsqueda de consenso en los temas más neurálgicos a modificar.

Parte de estos temas, según la propuesta inicial que presentó la principal organización empresarial del país (Consejo Nacional de la Empresa Privada-Conep), son:

1- Fijar el auxilio de cesantía hasta un trabajo continuo de tres (3) años y una suma igual de salario mínimo de hasta 5 años sin afectar los derechos adquiridos; 2- Establecimiento de jornadas 4x4 o similares que no podrán exceder de las doce (12) horas por día, ni las sesenta (60) por semana. -Inclusión, como causa de terminación sin responsabilidad, de la pensión por retiro; 3- Modificación del preaviso en solo dos modalidades, siendo las más alta después de 1 año continuo, 14 días de anticipación. -Redefinición del concepto de Jornada Mixta; 4-Incremento del límite de horas extraordinarias trimestrales de 144 a 195; 5-Extensión del plazo de 48 horas a 3 días para la comunicación a la otra parte y al Ministerio de Trabajo por despido y dimisión; 6- Establecer jornadas laborales flexibles de 44 horas semanales, de común acuerdo con los trabajadores; 7-Modificar el artículo 145 sobre la excepción administrativa al 80-20; 8- Imposibilidad de exigir otras indemnizaciones por la terminación del contrato de trabajo que las establecidas taxativamente en los artículos 79, 80, 82, 95 y 101.

9- Indexación de anticipos a liquidaciones según el artículo 537 y 10- Aplicación de la Ley 488-08 sobre la clasificación de las Mipymes.

El presidente de la Confederación Patronal Dominicana (Copardom), Fermín Acosta, manifestó que en un plazo de 15 días el sector empresarial presentará una serie de temas ante la reunión tripartita que convocará nuevamente el Ministerio de Trabajo buscar consenso para la reforma laboral.

Adelantó que esos temas se extraerán de la propuesta general que hizo el sector para la modificación del Código Laboral.

A mediado del mes de julio los sindicalistas consensuaron impedir que se haga una reforma del Código Laboral en el país, si esta afecta los derechos de la clase trabajadora.

“Por suerte las tres confederaciones, así como sus asesores, el doctor Rafael Alburquerque, la doctora Maribel Batista, que son asesores nuestros, nosotros lo consensuamos porque hicimos un evento que se denominó ‘El Foro de la mesa sindical’, que fue el 15 de este mes (julio) y ahí en ese foro fue ratificada nuestra posición. Nosotros hemos aclarado y requete aclarado que no estamos dispuestos a negociar temas como los contratos laborales, cesantía y sí, hemos dicho que hay temas como los procesales que podrían revisarse”, expresó Rafael –Pepe- Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS).

Precisa que los empresarios dijeron que en la primera etapa se tratará el tema procesal, “que van a presentar su propuesta en cuanto a lo procesal. Tienen un plazo de unos siete días para hacerla y nosotros siete días para responder y de ese modo se irá revisando la propuesta de los empresarios como iniciadores de esta reforma”.

Apunta que los empresarios conocen desde el primer día la posición del sector sindical “para que después no digan que lo confundimos o que no fuimos claros, no, no. Por lo que aprovechamos para repetir eso por enésima vez” indicó.