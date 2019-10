$!Régimen Simplificado de Tributación tiene 10,931 contribuyentes

A menos de tres meses de su lanzamiento, el Nuevo Régimen Simplificado de Tributación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) cuenta con 10,931 contribuyentes, de los cuales 9,712 fueron migrados del antiguo PST (Programa de Simple de Tributación) y 1,219 corresponden a nuevas solicitudes.

“Estamos recibiendo en promedio 300 solicitudes semanales y se está dando respuesta en menos de 15 días laborables”, explicó la institución, según informaciones del departamento de Comunicaciones de la entidad recaudadora.

Además con la participación de la DGII, con un stand en la feria de la Semana Mipymes 2019, las autoridades esperan que más microempresas y personas físicas se puedan acoger al RST para que aprovechen las ventajas que ofrece dicho programa para estos contribuyentes.

Entre las ventajas del nuevo RST se destaca la que para muchos representa un dolor de cabeza y es que los microempresarios y personas físicas que se inscriban en este régimen no tendrán que pagar el Anticipo (Impuesto sobre la renta de forma anticipada).

Contrario a lo que piensan algunas personas de que con este programa el principal objetivo de las autoridades es poder recaudar más, el titular de la DGII, Magín Díaz, ha explicado que lo que se persigue es hacer que el proceso de tributar sea más fácil para los microempresarios.

“Ese régimen, no es para recaudar, no es que las recaudaciones de la DGII van a aumentar, es para ayudar a que entren en el sistema todas esas microempresas que no entraron”, expresó Díaz el pasado 2 de octubre durante una entrevista en el programa El Día que se transmite por Telesistema, Canal 11.

Para ofrecer más detalles cómo acogerse a este régimen, este viernes expertos en la materia impartirán una charla sobre el RST en el marco de la quinta edición de la Semana Mipymes 2019 que tiene como lema “Impulsando la Competitividad en las Mipymes y Emprendedores”.