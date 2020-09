$!Regularizarán el comercio de motocicletas en el país

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la de Aduanas (DGA) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) acordaron designar tres comisiones que presentarán una propuesta para evitar la evasión, elusión tributaria y otros ilícitos, con la finalidad de regularizar el comercio de motocicletas en el país.

Entre las sugerencias para regularizar el sector de motocicletas, se citaron cualificar legalmente un plan en el cual se incluyan los importadores, comercializadores y propietarios y aumentar seguridad en los puertos e identificar procedencia de piezas que llegan al país.

Durante el encuentro los principales temas tratados fueron las importaciones de piezas de motores, los pagos de deberes tributarios de comercializadores e importadores y la carencia de documentación adecuada que avale la adquisición de esas unidades de transporte a los fines de fiscalización.

La reunión fue realizada en la sede de la DGII y en ella participaron el director de la entidad, Luis Valdez Veras; el director de la DGA, Eduardo Sanz Lovatón; el director del Intrant, Rafael Arias, así como especialistas de las entidades.

En la actividad se designaron técnicos de las tres instituciones para analizar todas las aristas que presentan estos temas. Los especialistas se volverán a reunir el lunes 21 de septiembre.

El pasado año las motocicletas registradas en el país ascendían 2,573,494, representando el 55 % del parque vehicular.

Actualmente en el sector de las motocicletas se generan tres situaciones: las que están registradas en la DGII, que no han renovado placas; las registradas en la DGA, que no han sacado su marbete y la tercera, que no están asentadas en ninguna de las dos instituciones citadas y que se presumen de procedencia ilícita, según una nota de prensa.