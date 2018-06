Relaciones Canadá-EEUU tocan fondo por choque entre Trump y primer ministro

Pero hay un consenso generalizado con la valoración del The Globe and Mail, uno de los principales periódicos de Canadá: “Las relaciones entre dos de los aliados más cercanos del mundo está ahora en un punto peligrosamente bajo”.

Consecuencias

Inicio de los ataques verbales

El incidente entre Trump y Trudeau ocurrió al final de la reciente cumbre del G-7, el grupo que reúne a las siete naciones más industrializadas del mundo, en Quebec. Mientras Trump ponía rumbo a un encuentro con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, Trudeau dijo a reporteros que Canadá podría vengarse ante los nuevos aranceles de Washington que consideraba injustos. Trump estaba furioso, retiró a Estados Unidos del comunicado conjunto de la reunión y dijo que el primer ministro era “deshonesto” y “débil”.

“Hay un lugar especial en el Infierno para cualquier líder extranjero que realice una diplomacia de mala fe con el presidente Donald J. Trump y entonces intente apuñalarlo por la espalda mientras sale por la puerta”, dijo Peter Navarro, asesor comercial del mandatario estadounidense.

Canadienses de todo el espectro político se mostraron indignados. Trudeau, que ha adoptado muchas políticas de centro izquierda para su Partido Liberal, recibió el sólido respaldo de los rivales conservadores, normalmente hostiles.

Jason Kenney, líder del Partido Conservador Unido de Alberta, dijo que le sorprendió el ataque de Trump al primer ministro mientras se acerca al norcoreano Kim.

“Es cada vez más extraño ver a un gobierno elogiando a un dictador totalitario mientras utiliza un lenguaje sin precedentes para condenar al jefe de gobierno electo del aliado más próximo a Estados Unidos”, señaló Kenney.

David Frum, un comentarista político canadiense-estadounidense, dijo que el enfrentamiento podría mejorar el estatus de Trudeau entre los canadienses.

“Los tuits de revancha de Trump desde el Air Force One hacia sus anfitriones canadienses probablemente no le hagan perder amigos en Canadá, por la razón aritmética básica de que, salvo youtubers ‘alt-right’, no le quedan amigos que perder en Canadá”, escribió Frum en The Atlantic.

Sin embargo, Lawrence Martin, columnista de The Globe and Mail, sugirió que el desafío de Trudeau podría causar daños a Canadá y le aconsejó un diálogo conciliador con Trump en lugar de arriesgarse a más represalias comerciales.

“El perro grande tiene todas las ventajas”, escribió Martin. “Solo el 16% de las exportaciones de Estados Unidos van a Canadá, y el 72% de las de Canadá van al sur”.

Bruce Heyman, exembajador de Estados Unidos en Canadá, dijo que cree que el gobierno de Trump está decidido a retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y ha creado “una narrativa anticanadiense” que le ayudará cuando de el paso.

Una guerra comercial sería dolorosa para Canadá, aunque en última instancia beneficiosa, dijo Heyman: “Forzará a Canadá a diversificarse”.

Algunos estadounidenses han rechazado las críticas de Trump, utilizando la etiqueta #ThanksCanada (#GraciasCanadá) en Twitter para destacar las cosas positivas del país vecino. The Globe and Mail dijo que recibió docenas de cartas de estadounidenses, muchos de ellos molestos por el comportamiento de su presidente.

“Nosotros en Estados Unidos necesitamos el buen carácter y el sentido claro de misión de su nación como recordatorio de lo que de verdad hace a Estados Unidos grande”, escribió Tom Gerson, de Old Saybrook, Connecticut. “Sé que nosotros, como sus amigos del sur, podemos contar con Canadá con esta inspiración y mucho más, ahora y siempre”.