$!Remesas desde EEUU: más en cantidad total, pero no individual

Un análisis reciente del Centro de Estudios Económicos de la Pontificia Universidad Católica Madre Madre y Maestra (PUCMM) muestra que la recepción de remesas familiares presentan un tendencia creciente en los últimos 9 años.

En el mismo se puede ver que las remesas procedentes desde Estados Unidos son mayores en cantidad total, pero no así en cuanto a monto promedio por transacción.

Indica que en el año 2017 el flujo de divisas por este concepto totalizó US$ 5,911.76 millones, que se traduce en un crecimiento interanual respecto al 2016 de 12.4%.

Explica que con respecto al año 2018, aunque todavía no se tiene acceso a las estadísticas de los meses de noviembre y diciembre, las expectativas de crecimiento al cierre son muy optimistas.

“De acuerdo a los Resultados Preliminares de la Economía Dominicana Enero-Diciembre 2018, se estima que el país terminaría recibiendo flujos por concepto de remesas ascendentes a US$ 6,524.6 millones en 2018, para un notable aumento de 10.4%, unos US$ 612.8 millones adicionales con respecto a 2017”, dice el informe de la PCMM.

Agrega que hasta octubre los registros ascendieron a US$ 5,297.8 millones.

Con respecto a la procedencia, el informe expresa que Estados Unidos sigue siendo el principal emisor de las remesas enviadas a República Dominicana, tanto en monto total como en número de transacciones.

El 77.4% de todo lo que se ha percibido en el periodo enero-octubre del año 2018 ha llegado desde el país norteamericano, y a su vez, el 80.5% de las todas las transacciones.

Sin embargo, en cuanto al monto promedio por transacción, Estados Unidos es el sexto.

Pero Suiza, que no aparece en la lista de los principales emisores, en lo que tiene que ver con el monto promedio por transacción, ocupa la posición número 1 con US$ 349.2, seguido por España US$ 342.4 y Francia US$ 320.7.

Otros hallazgos son que el Distrito Nacional y Santiago son las provincias de mayor recepción de remesas con 31.8% y 14.9%, respectivamente. En términos de género, las mujeres tienden a recibir más recursos que los hombres 54.8%.

“Cabe resaltar, que empresas remesadoras son el intermediario principal para el pago de los envíos”, indica el análisis del Centro de Estudios Económicos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que también registra a las instituciones financieras. En ese sentido indica que el 76.1% de las remesas vienen por empresas de envío y el 23.9% por entidades financieras.